Інтерфакс-Україна
Культура
11:35 13.05.2026

Піратські видання становлять майже третину книжкового ринку в Україні – Видавнича асоціація

Президент Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що майже третину книжкового ринку становлять піратські видання, і більшість із них продається через маркетплейси та сайти.

"Коли українська книжка піратиться в день виходу, легальні видавці фізично не можуть купити права на офіційний переклад – правовласник бачить, що ринок залитий контрафактом, і відмовляє. Так у нас системно вбивається легальний переклад. Так автори не отримують роялті. Так перекладачі не отримують гонорари. Так держава не отримує податки. І так читач отримує машинний переклад "на туалетному папері" замість літератури. За нашими підрахунками, майже третина ринку – це нелегальний контент", – написав Біденко в мережі Facebook.

За його словами, більша частина нелегальних видань продається через маркетплейси і сайти, які легко знаходяться в пошуковику. 

"І саме Google сьогодні є основним спонсором піратства в Україні, як не парадоксально. Бо схема ідеально продумана саме під те, щоб обходити локальні блокування. СБУ блокує домен – пірати реєструють новий за добу. Держкомтелерадіо блокує цей – з’являється наступний. На рівні українського провайдера це нескінченна гра в кота-мишу. Але всі ці магазини живуть у Google – через індексацію, через Google Shopping, через рекламу, через відгуки на Google Maps", – зазначив Біденко. 

На його думку, якщо Google почне дослухатися до офіційних запитів Держкомтелерадіо та СБУ і деіндексувати домени з підтвердженим піратством – мережі стане технічно нецікаво відкривати черговий сайт, бо без видачі в пошуковику їх просто ніхто не знайде.

"Це робочий механізм. Він уже застосовується для DMCA в США, для дитячої безпеки, для санкційних списків. Сьогодні індустрія спільно з Міністерством культури та Міністерством освіти і науки звернулися до Google Україна з проханням реалізувати механізм блокування нелегального контенту", – розповів президент УВА.

Також Асоціація опублікувала розслідування української буктокерки Анєв про книжкове піратство.

Як повідомлялося, в кінці 2025 року власники книгарень і видавці прогнозували кризу в галузі і зазначали, що шукають шляхи пом’якшення загроз, серед пропонованих рішень: державна підтримка, міжгалузевий діалог, закон про єдину ціну і боротьба з піратством.

