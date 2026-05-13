Майже 1,8 тис. пам'яток та понад 2,5 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури

Російська агресія призвела до руйнування та пошкодження майже 1,8 тис. пам’яток культурної спадщини та понад 2,5 тис. об’єктів культурної інфраструктури в Україні, повідомляє Міністерство культури.

"Станом на початок травня 2026 року через російську агресію в Україні зруйновано та пошкоджено 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури. Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини 161 мають статус національного значення, 1460 – місцевого, 162 – щойно виявлені. Повністю зруйновано 46 пам’яток культурної спадщини", – йдеться в повідомленні міністерства.

Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Найбільших руйнувань зафіксовано в Харківській – 353 об’єкти, в Херсонській – 303, Одеській – 202, Донецькій – 225, Київській областях та в Києві – 173.

Крім того, збитків зазнали 2540 об’єктів культурної інфраструктури, з них 518 – знищено.

Зазначається, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Сумській областях.

Зокрема, постраждали: клубні заклади – 1252; бібліотеки – 879; заклади мистецької освіти – 191; музеї та галереї – 141; театри, кінотеатри та філармонії – 52; заповідники – 11; парки, зоопарки – 11; цирки – 4; кіностудія у Києві.

"Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2025 році внаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури.