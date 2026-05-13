Культурний комплекс "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля" включено до Попереднього списку ЮНЕСКО

Міністерство культури України повідомляє про включення до Попереднього списку ЮНЕСКО транснаціонального Культурного комплексу "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля".

"До його складу входять 15 об’єктів археології, розташованих на території 8 областей України, а також 36 в Румунії та 20 в Республіці Молдова. Попереду – наступний етап: підготовка повного номінаційного досьє для подання до ЮНЕСКО з метою включення зазначених об’єктів до Списку всесвітньої спадщини", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що включені українські об’єкти репрезентують археологічні пам’ятки, що відображають високий рівень розвитку поселень, планування та матеріальної культури епохи енеоліту на території сучасної України.

Як повідомлялося, 18 вересня 2025 року міністерства культури України, Румунії та Молдови підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у підготовці та просуванні спільного номінаційного досьє. Документ закріпив наміри трьох країн спільно підготувати та подати транснаціональний серійний об’єкт Культурний комплекс "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.