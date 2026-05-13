Інтерфакс-Україна
Культура
00:23 13.05.2026

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

2 хв читати
У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

У першому півфіналі визначено десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Зокрема, у ніч із 12 на 13 травня у австрійському Відні пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів і журі, у фінал пройшли представники: Греції: Akylas – Ferto, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Швеції: FELICIA – My System, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Хорватії: LELEK – Andromeda, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más і Польщі: ALICJA – Pray.

imgonline-com-ua-Resize-QHBkgitbh-ZDR

Водночас, артисти зі Португалії: Bandidos do Cante – Rosa, Грузії: Bzikebi – On Replay, Чорногорії: Tamara Živković – Nova Zora, Естонії: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True і Сан-Марино: Senhit feat. Boy George – Superstar набрали найменшу кількість голосів і далі не братимуть участі в конкурсі.

Ще одна десятка країн-учасників фіналу визначиться у другому півфіналі конкурсу, що відбудеться 14 травня. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також Австрія як країна-переможниця "Євробачення-2025".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Наразі букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".

Теги: #євробачення #україна #фіналісти #півфінал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 12.05.2026
Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

19:26 12.05.2026
Leléka: Як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну

Leléka: Як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну

19:08 12.05.2026
Участь у "Євробаченні-2026" обійдеться близько $290 тис. – Leléka

Участь у "Євробаченні-2026" обійдеться близько $290 тис. – Leléka

18:44 12.05.2026
У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

16:56 12.05.2026
Україна та Боснія і Герцеговина запровадять "транспортний безвіз" з 2027р.

Україна та Боснія і Герцеговина запровадять "транспортний безвіз" з 2027р.

16:31 12.05.2026
Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

15:31 12.05.2026
Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

12:38 12.05.2026
П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

19:39 11.05.2026
Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ

"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

Перший півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у вівторок, Україна цього разу не голосує

Буданов передав рідним режисера Кведаравічюса орден Ярослава Мудрого

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

У Музеї війни обговорять маловідомі історії ромів Криму, депортованих разом із кримськими татарами

Воронюк: Українська культура сьогодні формує політичну ідентичність

Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

Воронюк: В Україні з’явилося нове явище — мілітарі-вишивка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА