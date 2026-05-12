Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ

Фото: https://www.facebook.com

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження всесвітньо відомого художника-живописця, народного художника України Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ №376/2026 від 12 травня оприлюднено на сайті Офісу президента України з формулюванням "за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу професійну майстерність" постановляю:

Іван Марчук 1936 р.н. – український живописець, засновник техніки пльонтанізму, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка. Почесний академік Національної академії мистецтв України.

У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав "Золотої гільдії" та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня.

У жовтні 2007 року потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" (72-ге місце), який уклала британська газета The Daily Telegraph.

8 червня 2024 року картину Івана Марчука "Зійшов місяць на Дніпром" на київському аукціоні Goldens продали за $250 тис., рекордну вартість для твору сучасного українського художника.