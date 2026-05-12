Інтерфакс-Україна
Культура
19:55 12.05.2026

Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ

1 хв читати
Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ
Фото: https://www.facebook.com

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження всесвітньо відомого художника-живописця, народного художника України Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ №376/2026 від 12 травня оприлюднено на сайті Офісу президента України з формулюванням "за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу професійну майстерність" постановляю:

Іван Марчук 1936 р.н. – український живописець, засновник техніки пльонтанізму, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка. Почесний академік Національної академії мистецтв України.

У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав "Золотої гільдії" та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня.

У жовтні 2007 року потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" (72-ге місце), який уклала британська газета The Daily Telegraph.

8 червня 2024 року картину Івана Марчука "Зійшов місяць на Дніпром" на київському аукціоні Goldens продали за $250 тис., рекордну вартість для твору сучасного українського художника.

 

Теги: #нагорода #художник #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 12.05.2026
Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

12:41 12.05.2026
Буданов передав рідним режисера Кведаравічюса орден Ярослава Мудрого

Буданов передав рідним режисера Кведаравічюса орден Ярослава Мудрого

19:40 10.05.2026
Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

19:10 10.05.2026
Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

Зеленський: Україна утрималась від далекобійних атак у відповідь на відсутність масованих атак росіян

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

14:28 27.04.2026
Фільм про війну в Україні переміг на “інтернет-Оскарі” — Webby Awards

Фільм про війну в Україні переміг на “інтернет-Оскарі” — Webby Awards

13:51 25.04.2026
Об'єкти, присвячені російському художнику Литовченку, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

Об'єкти, присвячені російському художнику Литовченку, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

17:31 21.04.2026
Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

19:58 17.03.2026
Шон Пенн отримав символічного "Оскара" від "Укрзалізниці"

Шон Пенн отримав символічного "Оскара" від "Укрзалізниці"

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

Перший півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у вівторок, Україна цього разу не голосує

П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

У Музеї війни обговорять маловідомі історії ромів Криму, депортованих разом із кримськими татарами

Воронюк: Українська культура сьогодні формує політичну ідентичність

Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

Воронюк: В Україні з’явилося нове явище — мілітарі-вишивка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА