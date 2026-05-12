"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

Фото: організатори заходу

У Національний музей історії України 15 травня відкриється виставка "Закарбовано/Загартовано — перший публічний показ робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна, ветерана Азов, який після оборони міста провів 35 місяців у російському полоні, повідомляють організатори.

"Світ повинен пам’ятати біль міста Марії та мужність тих, хто його боронив. Те, що було загартоване пеклом війни, має залишитися закарбованим у віхах історії", - зазначає автор виставки, який працює під творчим псевдонімом Мар’ян Білокінь.

Повідомляється, що ідеї представлених робіт сформувалися під час перебування автора в Оленівці, Таганрозі, Кіровському та Кізелі — у СІЗО та тюрмах, де утримували українських військовополонених.

У своїх роботах Віталій Кулагін звертається до тем Маріуполя, облоги, полону та пам’яті, розповідаючи про людей, які опинилися всередині війни й були змушені проживати її щодня.

"Кожне з місць утримання полонених є колами пекла, які хлопці проходять й донині", — говорить автор.

Окремою мовою виставки стала чорно-біла графіка. Усі роботи виконані лінером без кольору та можливості виправлення помилок.

"У полоні кольори зникають, залишаючи тебе із чорно-білою, німою реальністю. Лінер не пробачає помилок - усе як на війні", — пояснює Мар’ян Білокінь.

Організатори зазначають, що виставка розповідає не лише про особистий досвід автора, а й про долі людей, чиї історії сьогодні пов’язані з окупацією, евакуацією, полоном та війною. Виставка триватиме до 22 травня 2026 року.