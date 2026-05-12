Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) вважає, що мистецькою мовою можна виражати дуже важливі для України меседжі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

"Я дуже добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі. Бо те, як ми це бачимо іноді всередині, воно так на зовні взагалі не працює", – сказала Лелека в інтерв'ю YouTube-проєкту "Розмова", відповідаючи на запитання про комунікацію нею тем, які не дозволені на "Євробаченні".

Вона зазначила, що може зрозуміти будь-які правила і вимоги, перебачені конкурсом, і як українці їй це важко приймати.

"Але я розумію, чому це так. І я вважаю, що якщо Украхїна погоджується на певні правила, якщо нами підписаний певний договір, про зміст якого я не маю права говорити, то ми в першу чергу маємо себе достойно представляти і показувати, що ми інтелегентні, що ми відповідаємо за те, під чим ми підписалися, що на нас можна покластися, як на чесних партнерів", – додала виконавиця.

Водночас, Лелека наголосила, що свободу творчості ніхто не відміняє і мистецькою мовою можна виражати дуже важливі меседжі.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Наразі букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".