Leléka: Як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) заявляє, що вірить в свою перемогу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

"Так. Це таке "так", яке із середини, спокійне, не розплескуючи себе, не обіцяючи нічого, не б'ючи себе в груди – це моє спокійне впевнене "так". А якщо навіть цього не трапиться, я мала право на це "так". Тому що я вважаю, як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну? Я хочу цю перемога подарувати нам, я вважаю, що ми достойні пережити ці ємоції, пишатися собою. Тільки з таким настроєм, тільки з відчуттям власної сили, достоїнства і осяйності треба йти туди, і саме так я туди йду", – сказала Вікторія Лелека в інтерв'ю YouTube-проєкту "Розмова", відповідаючи на запитання, чи відсуває вона сили і можливості перемогти в "Євробаченні".

На запитання, про те, чи йшла виконавиця на "Євробачення" щоб перемагати, чи просто заявити про себе, Лелека наголосила, що лише для того, щоб перемагати.

"Я хочу транслювати українську культуру на весь світ, і мені здається, якщо ти досягнеш цієї аббіції всесвітнього успіху, то автиоматично про тебе дізнаються в Україні… Однозначно, я йла представляти країну, перемагати", – додала вона.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Наразі букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".