Участь у "Євробаченні-2026" обійдеться близько $290 тис. – Leléka

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) заявляє, що підготовка до участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" обійшлася в суму близько $290 тис., що майже вдвічі більше, ніж очікувалось.

"Наш бюджет складається з трьох "китів". Перший "кит" – це "Суспільне", частинка коштів. Далі ми зверталися, і хоч мали багато відмов, але і багато позитивних результатів, – це українські бізнеси, яким ми пропонували співпрацю, бути нашими спонсорами, партнерами, і на певних умовах вкладатися і підтримувати нас фінансово. І просто меценатська допомога. У мене давно є певна кількість шанувальників, люди поважають мене і те, що я роблю… Є просто добровільні великі внески від заможних людей, які розуміють, що це треба підтримати, бо їм не байдеже, як буде представлена Україна, і що тут потрібна підтримка, і це наша репутація, наш культурний імідж", – сказала Лелека в інтерв'ю YouTube-проєкту "Розмова".

На запитання, про яку загальну суму на підготовку участі у "Євробаченні" йде мова, виконавиця заявила, що це близько $290 тис. "Під час нацвідбору мені називали суми, що треба мати хоча б $150 тис., і це була сума, на якій я зафіксувалася. Я розуміла, що вона велика, я розуміла, що треба в разі чого шукати спонсорів, але те що, в умовах того, що ми на всьому економимо, шукаємо різні виходи, що ця сума буде в два рази більше, а часу менше, і що певні витрати мають бути закриті набагато раніше, ніж я думала, я по ходу розбиралася, як це робити", – розповіла виконавиця.

Лелека також зазначила, що більша частина коштів на сьогодні уже закрита.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Наразі букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".