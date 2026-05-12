18:44 12.05.2026

У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

Фото: ДержАрхів, колаж "Інтерфакс - Україна"

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАК) презентував метричну книгу із записом про народження у Києві прем’єр-міністерки Ізраїлю Golda Meir Голди Меїр з нагоди Дня незалежності Держави Ізраїль, повідомляє Центральний державний історичний архів України на своїй сторінці у Facebook.

"Під час заходу було представлено архівний документ - метричну книгу із записом про народження Голди Меїр у Києві 21 квітня 1898 року", - йдеться у повідомленні.

11 травня 2026 року директор ЦДІАК Ярослав Файзулін та заступниця директора - головна зберігачка фондів Ірина Казімірова взяли участь у міжархівному інтерактивному виставковому проєкті "Київський період Голди Меїр".

Зазначається, що міжархівний проєкт реалізовано з ініціативи голови Укрдержархіву Ататолія Хромова.

Крім того, на сайті Центрального державного історичного архіву України опубліковано скан-копії метричних записів про народження брата та сестри Голди Меїр - Аарона-Зелика Іцковича Мабовича та Ципи Мовши-Іцківни Мабович.

Golda Meir народилася у Києві в 1898 році, а згодом стала однією з ключових політичних постатей в історії Держави Ізраїль та очолювала уряд країни у 1969–1974 роках.

Як повідомлялося, в інтерв’ю агентству Анатолій Хромов наголошував, що українські архівні документи дедалі частіше використовуються у міжнародному діалозі як доказова база у питаннях історичної пам’яті, зокрема щодо Голодомору 1932–1933 років, державотворчих процесів та злочинів тоталітарних режимів.

