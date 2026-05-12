Інтерфакс-Україна
Культура
17:31 12.05.2026

Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

Фото: організатори заходу

У Центральному парку культури і відпочинку Києва відкрилася виставка робіт переможців ювілейного XX Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA, де представлені 106 творів митців з України, Італії, Словаччини та Чорногорії, повідомляють організатори.

"Це єдиний у світі мистецький проєкт, який через творчість аналізує зміну свідомості різних поколінь під час тривалої сучасної війни", – зазначають організатори.

Експозицію відкрили біля Арки Свободи українського народу на Володимирському узвозі, 2, до Дня Києва. Виставка триватиме у вільному доступі до 15 серпня, окрім часу комендантської години.

Серед представлених робіт – твори військових, дітей військових, внутрішньо переміщених осіб, українців, які живуть під постійними обстрілами або були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну РФ проти України.

Виставка стала 17 етапом артмарафону "Покоління війни", який є частиною масштабного Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA.WAR. Організатори наголошують, що це культурна ініціатива, яка безперервно триває з перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ.

За словами організаторів, після експозиції у столиці роботи українських митців презентуватимуть за кордоном як інструмент культурної дипломатії та поширення правди про війну через мистецтво.

Зазначається, що за час повномасштабної війни роботи учасників МАЛЮЙ.UA.WAR були представлені у понад 70 проєктах у 20 країнах світу, зокрема у США, Швейцарії, Ватикані, Японії, Південній Кореї, Китаї, Іспанії, Польщі та Аргентині.

Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM та компанією STUDIORAR за сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства закордонних справ України та Київської міської влади.

У виставці беруть участь понад 100 митців, серед яких Єлизавета Сєдих, Леся Любченко, Катерина Кудлата, Ірина Луценко, Юлія Гриценко, Аліса Волошина, Денис Бялковський, Кирило Антипов, Валерій Малиновський, Ігор Негода, Дарка Шпикуляк, Софія Боровикова, Ростислав Сокрута та інші.

17:36 12.05.2026
Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

McDonald's відкрив перший у Києві ресторан за принципами сталого дизайну

СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

Нічна стрілянина в Подільському районі Києва: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру

