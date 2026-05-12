Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

У Центральному парку культури і відпочинку Києва відкрилася виставка робіт переможців ювілейного XX Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA, де представлені 106 творів митців з України, Італії, Словаччини та Чорногорії, повідомляють організатори.

"Це єдиний у світі мистецький проєкт, який через творчість аналізує зміну свідомості різних поколінь під час тривалої сучасної війни", – зазначають організатори.

Експозицію відкрили біля Арки Свободи українського народу на Володимирському узвозі, 2, до Дня Києва. Виставка триватиме у вільному доступі до 15 серпня, окрім часу комендантської години.

Серед представлених робіт – твори військових, дітей військових, внутрішньо переміщених осіб, українців, які живуть під постійними обстрілами або були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну РФ проти України.

Виставка стала 17 етапом артмарафону "Покоління війни", який є частиною масштабного Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA.WAR. Організатори наголошують, що це культурна ініціатива, яка безперервно триває з перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ.

За словами організаторів, після експозиції у столиці роботи українських митців презентуватимуть за кордоном як інструмент культурної дипломатії та поширення правди про війну через мистецтво.

Зазначається, що за час повномасштабної війни роботи учасників МАЛЮЙ.UA.WAR були представлені у понад 70 проєктах у 20 країнах світу, зокрема у США, Швейцарії, Ватикані, Японії, Південній Кореї, Китаї, Іспанії, Польщі та Аргентині.

Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM та компанією STUDIORAR за сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства закордонних справ України та Київської міської влади.

У виставці беруть участь понад 100 митців, серед яких Єлизавета Сєдих, Леся Любченко, Катерина Кудлата, Ірина Луценко, Юлія Гриценко, Аліса Волошина, Денис Бялковський, Кирило Антипов, Валерій Малиновський, Ігор Негода, Дарка Шпикуляк, Софія Боровикова, Ростислав Сокрута та інші.