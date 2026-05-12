Інтерфакс-Україна
Культура
12:41 12.05.2026

Буданов передав рідним режисера Кведаравічюса орден Ярослава Мудрого

Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/501

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов у Вільнюсі передав рідним литовського режисера Мантаса Кведаравічюса орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, яким його нагородив президент України посмертно.

"Україна цінує внесок кожного, хто допомагає боротися за правду. У Вільнюсі мав честь передати орден князя Ярослава Мудрого V ступеня рідним литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, яким його нагородив Президент України посмертно. Подякував батькам Мантаса за мужність і відданість ідеалам правди", – написав він у Телеграмі.

Буданов зазначив, що свій перший фільм про Маріуполь і війну на Сході України Кведаравічюс зняв ще у 2016 році.

"Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі, картина зібрала чимало нагород. У перші дні повномасштабної агресії режисер знову повернувся до Маріуполя. Він близько місяця знімав життя маріупольців в умовах облоги та постійних боїв", – розповів керівник ОП.

 

Він нагадав, що наприкінці березня 2022 року Кведаравічюс потрапив до рук російських військових. "Вони закатували режисера, але не змогли вбити правду, яку він встиг зафільмувати. Завдяки мужності його нареченої врятовані кадри стали стрічкою "Маріуполіс 2", яку побачив увесь світ", – додав Буданов.

 

