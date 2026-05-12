П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

В Іспанії з 4 по 8 травня відбувся Український тиждень, в межах якого відбулися зустрічі з керівництвом іспанських університетів та підписані меморандуми про співпрацю, повідомляється на сайті президента України у вівторок.

Підписані меморандуми про співпрацю з Університетом Еускала Герріко Країни Басків, Мадридським університетом Комплутенсе та Університетом Саламанки. Завершується підготовка до підписання меморандуму з Університетом Гранади.

Український тиждень ініціювала Глобальна коаліція українських студій, що діє під патронатом першої леді України Олени Зеленської, у координації з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Глобальна коаліція українських студій об'єднує 77 учасників із 26 країн, іще 130 іноземних інституцій висловили намір приєднатися.

Упродовж тижня відбулися заходи, лекції та історичні дискусії в Барселонському університеті, Політехнічному університеті Каталонії, Університеті Помпеу Фабра, Університеті Валенсії, Університеті Саламанки, Університеті Вальядоліда, Університеті Країни Басків та Мадридському університеті Комплутенсе, йдеться у повідомленні.

Головними темами події стали: розвиток українських студій, роль України в майбутньому Європи, протидія російській дезінформації, українська культура як складова стійкості та безпеки, освіта під час війни, переклад української літератури й присутність української мови в університетах Іспанії.

"Українські студії мають бути частиною університетського життя у Європі не як реакція на війну, а як відповідь на потребу в точному знанні. Тепер ми будуємо іншу систему: українська мова, українські джерела, українські дослідники, український досвід і прямі партнерства між університетами. Це важлива робота на покоління студентів, які мають знати Україну без посередників", – зазначила Зеленська.