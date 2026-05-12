Інтерфакс-Україна
Культура
12:38 12.05.2026

П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

2 хв читати

В Іспанії з 4 по 8 травня відбувся Український тиждень, в межах якого відбулися зустрічі з керівництвом іспанських університетів та підписані меморандуми про співпрацю, повідомляється на сайті президента України у вівторок.

Підписані меморандуми про співпрацю з Університетом Еускала Герріко Країни Басків, Мадридським університетом Комплутенсе та Університетом Саламанки. Завершується підготовка до підписання меморандуму з Університетом Гранади.

Український тиждень ініціювала Глобальна коаліція українських студій, що діє під патронатом першої леді України Олени Зеленської, у координації з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Глобальна коаліція українських студій об'єднує 77 учасників із 26 країн, іще 130 іноземних інституцій висловили намір приєднатися.

Упродовж тижня відбулися заходи, лекції та історичні дискусії в Барселонському університеті, Політехнічному університеті Каталонії, Університеті Помпеу Фабра, Університеті Валенсії, Університеті Саламанки, Університеті Вальядоліда, Університеті Країни Басків та Мадридському університеті Комплутенсе, йдеться у повідомленні.

Головними темами події стали: розвиток українських студій, роль України в майбутньому Європи, протидія російській дезінформації, українська культура як складова стійкості та безпеки, освіта під час війни, переклад української літератури й присутність української мови в університетах Іспанії.

"Українські студії мають бути частиною університетського життя у Європі не як реакція на війну, а як відповідь на потребу в точному знанні. Тепер ми будуємо іншу систему: українська мова, українські джерела, українські дослідники, український досвід і прямі партнерства між університетами. Це важлива робота на покоління студентів, які мають знати Україну без посередників", – зазначила Зеленська.

Теги: #україна #іспанія #університети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

19:39 11.05.2026
Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

18:21 11.05.2026
Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

17:45 11.05.2026
Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

14:38 11.05.2026
Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

14:41 10.05.2026
У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

У Стокгольмі на підтримку України щотижня проходить три мітинги

14:15 10.05.2026
Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

08:12 09.05.2026
Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Буданов передав рідним режисера Кведаравічюса орден Ярослава Мудрого

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

У Музеї війни обговорять маловідомі історії ромів Криму, депортованих разом із кримськими татарами

Воронюк: Українська культура сьогодні формує політичну ідентичність

Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

Воронюк: В Україні з’явилося нове явище — мілітарі-вишивка

Колекцію “Вишита спадщина” презентували в Києві до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки

Відео Leléka має 678 тис. переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2026"

Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА