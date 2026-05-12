У Музеї війни обговорять маловідомі історії ромів Криму, депортованих разом із кримськими татарами

15 травня у Виставковому центрі Національний музей історії України у Другій світовій війні відбудеться публічна дискусія "Чінґєнє в кримськотатарських списках – від порятунку до депортації: маловідомі історії ромів Криму", повідомили у музеї агентству “Інтерфакс-Україна”.

"Під час нацистської окупації Криму чінґєнє рятувалися завдяки кримськотатарським спискам, однак у 1944 році були депортовані радянською владою разом із киримли", — повідомляють організатори дискусії.

Захід розпочнеться о 15:00 у просторі виставки "У портреті предків – моя батьківщина".

Дискусію присвятять історії кримських ромів чінґєнє — частково асимільованої з кримськими татарами спільноти, яка вважається хранителем кримськотатарської музичної традиції.

Організатори зазначають, що під час нацистської окупації Криму та геноциду ромів чінґєнє видавали себе за киримли, а кримські татари намагалися врятувати їх, включаючи до кримськотатарських списків. Водночас після деокупації півострова саме за цими списками 18 травня 1944 року чінґєнє були депортовані радянською владою разом із кримськими татарами до Середньої Азії, Уралу та Сибіру.

Після отримання можливості повернення на батьківщину чінґєнє поверталися до Криму разом із кримськими татарами та продовжували підтримувати музичну традицію киримли.

Під час дискусії також говоритимуть про походження паралельної назви "дайфа" та відмінності між чінґєнє і ромами-кримами.

Участь у заході візьмуть ромологиня Наталія Зіневич, етнолог Олександр Рибалко та дослідник ромської культури й літератури Януш Панченко. Модератором дискусії стане науковець музею Роман Кабачій.

Як повідомлялося, генеральний директор музею Юрій Савчук раніше заявляв про глибоку трансформацію інституції — від радянського наративу до формату Музею війни за незалежність України.