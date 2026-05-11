Воронюк: Українська культура сьогодні формує політичну ідентичність

Фото: пресслужба бренду не хустка

Українська культура під час повномасштабної війни стала одним із ключових факторів формування політичної та національної ідентичності українців, заявила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк під час події, присвяченій презентації колекції “Вишита спадщина” у Києві.

"Культура - це перший складник ідентичності, в тому числі політичної ідентичності", — сказала Воронюк.

За її словами, російська агресія спрямована не лише проти українських територій, а насамперед проти української самоідентифікації.

"Росіяни воюють з нами за знищення української ідентичності - щоб розчинити нас, нами керувати і витягувати з нас ресурси", — зазначила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки.

Воронюк наголосила, що саме тому культура не може існувати "поза політикою", особливо в умовах війни.

"Я би дуже хотіла, щоб ми були зрілим суспільством і чітко розуміли: культура - це політична складова", - сказала вона.

За словами Воронюк, традиційна культура, мова та символи сьогодні допомагають українцям не лише зберігати зв’язок із власним корінням, а й формувати спільне бачення майбутнього країни.

"Ми хочемо незалежну державу, економічно розвинену державу і дуже обороноздатну українську Україну", — наголосила вона.