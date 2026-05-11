22:12 11.05.2026

Воронюк: Українська культура сьогодні формує політичну ідентичність

Українська культура під час повномасштабної війни стала одним із ключових факторів формування політичної та національної ідентичності українців, заявила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк  під час події, присвяченій презентації колекції “Вишита спадщина” у Києві.

"Культура - це перший складник ідентичності, в тому числі політичної ідентичності", — сказала Воронюк.

За її словами, російська агресія спрямована не лише проти українських територій, а насамперед проти української самоідентифікації.

"Росіяни воюють з нами за знищення української ідентичності - щоб розчинити нас, нами керувати і витягувати з нас ресурси", — зазначила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки.

Воронюк наголосила, що саме тому культура не може існувати "поза політикою", особливо в умовах війни.

"Я би дуже хотіла, щоб ми були зрілим суспільством і чітко розуміли: культура - це політична складова", - сказала вона.

За словами Воронюк, традиційна культура, мова та символи сьогодні допомагають українцям не лише зберігати зв’язок із власним корінням, а й формувати спільне бачення майбутнього країни.

"Ми хочемо незалежну державу, економічно розвинену державу і дуже обороноздатну українську Україну", — наголосила вона.

Як повідомлялося, Леся Воронюк в інтерв’ю Інтерфакс-Українарозповіла, що українська вишиванка стала символом міжнародної підтримки України, а світ має бути на стороні української перемоги. Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом.

Теги: #всесвітній_день_вишиванки #культура #леся_воронюк #політика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:09 11.05.2026
Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

21:46 11.05.2026
Воронюк: В Україні з’явилося нове явище — мілітарі-вишивка

21:15 11.05.2026
Колекцію “Вишита спадщина” презентували в Києві до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки

20:05 11.05.2026
Леся Воронюк: Вишиванка - символ української перемоги, тому світ має бути на боці переможців

19:56 11.05.2026
Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

10:49 08.05.2026
Зеленський ініціював створення музею Івана Марчука — у Києві відкриють постійний виставковий проєкт

14:37 07.05.2026
У Рівненському краєзнавчому музеї стартує проєкт про легендарні експонати

11:50 07.05.2026
У Львівській політехніці обговорять роль мови та культури у війні за Україну

19:55 06.05.2026
У Любліні відбувся показ українського документального фільму “Паляниця”

18:52 06.05.2026
“Список п*дарасів 2026”: український військовий влаштував перформанс у павільйоні РФ на Венеційській бієнале

