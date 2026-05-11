Вишиванка об’єднала понад 100 країн: як студентська ідея стала світовим рухом

Фото: Ольга Левкун

Всесвітній день вишиванки за 20 років перетворився зі студентської ініціативи у глобальний культурний рух, який сьогодні об’єднує понад 100 країн світу та близько 20 млн людей, заявила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк під час події, присвяченій презентації колекції “Вишита спадщина” у Києві.

"Сьогодні День вишиванки відзначають у понад 100 країнах світу - українці та солідарні з Україною іноземці", — зазначила Воронюк.

За її словами, українську вишиванку сьогодні одягають не лише представники української діаспори, а й іноземні президенти, дипломати, члени королівських родин та представники міжнародних організацій.

"Це вже історія не лише про культуру чи традицію. Це історія про міжнародну політичну солідарність з Україною", — наголосила співзасновниця Дня вишиванки.

Вона також згадала, що українські полярники беруть вишиванки навіть на антарктичну станцію “Академік Вернадський”.

"Якщо подивитися на карту світу, то десь дуже далеко від України люди теж одягають українську вишиванку", — сказала Воронюк.

Як повідомлялося, Леся Воронюк в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявила, що українська вишиванка стала символом міжнародної підтримки України, а світ має бути на стороні української перемоги.