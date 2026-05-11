Інтерфакс-Україна
Культура
21:46 11.05.2026

Воронюк: В Україні з’явилося нове явище — мілітарі-вишивка

Фото: пресслужба бренду не хустка

В Україні під час повномасштабної війни сформувалося нове культурне явище — мілітарі-вишивка, заявила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Зараз особливе явище, яке з’явилося і яке ніхто не міг наперед прогнозувати — це мілітарі-вишиванка. До війни ж ніхто не очікував такого", — сказала Воронюк.

За її словами, сучасні українські бренди почали створювати орнаменти з дронами, гелікоптерами, псом Патроном, “бавовною”, бойовими гусаками та іншими символами повномасштабної війни.

"І тільки ми розуміємо, чому там “бавовна” в час війни і що вона означає", — зазначила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки.

Воронюк наголосила, що ці елементи вже стають частиною сучасної української культурної історії та в майбутньому будуть предметом дослідження для істориків, мистецтвознавців і культурологів.

"Кожне покоління створює свої культурні нашарування. Те, що створюємо ми сьогодні під час війни, теж стане частиною української культурної історії", — сказала вона.

За словами Воронюк, вишивка сьогодні є таким самим видом мистецтва, як живопис чи музика, а сучасне переосмислення етнічних орнаментів — природний процес розвитку культури.

"Ми не можемо залишитися в минулому як нація. Культура минулого — це не мертвий вантаж, а те, що дає нам силу рухатися далі", — наголосила вона.

Леся Воронюк — співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки, письменниця, культурна менеджерка та громадська діячка з Чернівців. У 2006 році разом зі студентами Чернівецького національного університету започаткувала День вишиванки, який згодом перетворився на міжнародний культурний рух. Також є співзасновницею ГО “Всесвітній день вишиванки” та авторкою культурно-дослідницьких проєктів, присвячених українській традиційній культурі та ідентичності.

