Колекцію “Вишита спадщина” презентували в Києві до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки

Фото: пресслужба бренду не хустка

Український бренд “[не] хустка” у співпраці з ГО “Всесвітній день вишиванки” у суботу 9 травня в Києві представили колекцію “Вишита спадщина”, створену на основі архівних українських вишивок, зокрема зразків, збережених українцями під час радянських репресій, повідомляє журналіст відділу “Культура” агентства Інтерфакс-Україна з місця події.

“Ми хочемо, щоб українці пройшли точку неповернення і більше не сперечалися про нашу мову, цінності та майбутнє. Саме традиційна культура і наші корені дають відповіді на питання, ким ми є, ким були наші предки і чого ми хочемо в майбутньому”, - заявила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк під час публічної дискусії.

Подію присвятили 20-річчю Всесвітнього дня вишиванки, темі української ідентичності, культурної дипломатії та сучасному переосмисленню традиційної вишивки. У межах заходу відбулася публічна розмова між співзасновницею Всесвітнього дня вишиванки Лесею Воронюк та власницею і креативною директоркою бренду “[не] хустка” Іриною Сагайдак.

“Якби в українців не було потреби знаходити внутрішні опори, чим є традиційна культура, навряд чи можна було б цю ідею настільки масштабувати”, - сказала Воронюк, говорячи про трансформацію Дня вишиванки зі студентської ініціативи у Чернівцях у міжнародний рух, який нині відзначають у понад 100 країнах світу.

За її словами, українська вишиванка сьогодні перестала бути лише елементом етнічного одягу або музейним артефактом.

“Традиційна культура і вишиванка - це вже не лише про середовище митців, культурних діячів чи музейників. Це стало зрозумілим модерним українцям як нації”, - наголосила вона.

Під час дискусії Воронюк також заявила, що культура не може існувати «поза політикою», особливо в умовах повномасштабної війни.

“Росіяни воюють з нами за знищення української ідентичності - щоб розчинити нас, керувати нами і витягувати з нас ресурси. Саме тому культура є політичною складовою”, - підкреслила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки.

Своєю чергою Сагайдак зазначила, що головною ідеєю колекції “Вишита спадщина” стало не копіювання старовинних орнаментів, а їхнє сучасне переосмислення.

“Хотілося зробити так, щоб те, що створили наші предки, жило далі, але вже по-іншому — через сучасну форму, сучасне бачення і сучасну мову”, - сказала вона.

У межах презентації представили нову вишиту хустку “Бетання”, створену за мотивами старовинного рушника із жовто-блакитною вишивкою та зображенням двох пташок. Орнамент був відтворений на основі матеріалів експедиційного дослідження “Нетлінні”, присвяченого українським артефактам із національною символікою, створеним у період радянської окупації.