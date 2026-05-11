Інтерфакс-Україна
Культура
13:24 11.05.2026

Відео Leléka має 678 тис. переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2026"

Вікторія Лелека, Caribbean Club, Київ, 16.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Відео представниці України Leléka з піснею Ridnym має 678 тис. переглядів на офіційному ютуб-каналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", відео представниці Кіпру – майже увосьмеро більше.

На ютуб-каналі "Євробачення-2026" організаторами опубліковані конкурсні пісні всіх 35 учасників. В ТОП-10 по переглядам на сьогодні займають: Кіпр: Antigoni – Jalla (5,4 млн); Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin (3,5 млн); Ізраїль: Noam Bettan – Michelle (3,4 млн); Мальта: AIDAN – Bella (3,4 млн); Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem (2,9 млн); Греція: Akylas – Ferto (2,9 млн); Франція: Monroe – Regarde! (2,5 млн); Грузія: Bzikebi – On Replay (1,8 млн); Сербія: LAVINA – Kraj Mene (1,7 млн); Швеція: Felicia – My System (1,6 млн).

Відео представниці України, виконавиці Leléka з піснею Ridnym має 678 тис. переглядів. Менше переглядів, ніж українські виконавці, мають представники семи країн-учасниць, ще декілька виконавців мають схожі перегляди.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

За тиждень до "Євробачення-2026" букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем.

