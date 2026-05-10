Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

Міністерка культури України Тетяна Бережна підтримала ідею встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі в Києві, повідомляє Радіо Свобода.

"Іван Мазепа – це величезний меценат і важлива постать для історії України. І на щастя, ця постать була зараз правильно переосмислена. І відповідно, пам’ятник такій важливій особі – це справа, яка є непростою, вона має бути обговорена в культурній спільноті і на політичному рівні. Ми працюємо на тим, щоби він був достойно представлений, – сказала Бережна в інтерв’ю Радіо Свобода. "Особисто я, звичайно, підтримую, щоб був такий пам’ятник у Києві. Працюємо над цим", – додала вона.

Як повідомляється, в Україні пам’ятник Мазепі існує лише в Полтаві, але в кількох населених пунктах, включно з Черніговом, є погруддя Мазепи.

Також вже кілька років не вирішується питання встановлення бюсту Мазепи біля Свято-Успенського собору в Києво-Печерській лаврі, хоч він вже виготовлений.