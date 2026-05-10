Інтерфакс-Україна
Культура
12:50 10.05.2026

Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

1 хв читати
Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві
Фото: Юрій Юрченко

Міністерка культури України Тетяна Бережна підтримала ідею встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі в Києві, повідомляє Радіо Свобода.

"Іван Мазепа – це величезний меценат і важлива постать для історії України. І на щастя, ця постать була зараз правильно переосмислена. І відповідно, пам’ятник такій важливій особі – це справа, яка є непростою, вона має бути обговорена в культурній спільноті і на політичному рівні. Ми працюємо на тим, щоби він був достойно представлений, – сказала Бережна в інтерв’ю Радіо Свобода. "Особисто я, звичайно, підтримую, щоб був такий пам’ятник у Києві. Працюємо над цим", – додала вона.

Як повідомляється, в Україні пам’ятник Мазепі існує лише в Полтаві, але в кількох населених пунктах, включно з Черніговом, є погруддя Мазепи.

Також вже кілька років не вирішується питання встановлення бюсту Мазепи біля Свято-Успенського собору в Києво-Печерській лаврі, хоч він вже виготовлений.

Теги: #памятник #мазепа #бережна #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 10.05.2026
У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

11:52 08.05.2026
У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

15:56 07.05.2026
ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва – глава МЗС Німеччини

ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва – глава МЗС Німеччини

15:27 07.05.2026
У Києві відчинився клуб для падельної спільноти

У Києві відчинився клуб для падельної спільноти

13:54 07.05.2026
ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

10:50 07.05.2026
Бережна: Поки у Венеції тривають мистецькі дискусії, Росія щодня руйнує українські музеї, театри, бібліотеки і церкви

Бережна: Поки у Венеції тривають мистецькі дискусії, Росія щодня руйнує українські музеї, театри, бібліотеки і церкви

13:19 06.05.2026
Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

12:47 06.05.2026
Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

12:11 06.05.2026
Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

10:10 05.05.2026
Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

"Гра в кота і мишу" Хейлі Ді Карлтон є найпопулярнішою книгою за програмою "єКнига" в першому кварталі – УІК

“Україні є що показати”: Хромов про цифрові рекорди та архівну дипломатію на конференції в Європі

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом Мін’юст показав архівні документи часів Другої світової

Зеленський ініціював створення музею Івана Марчука — у Києві відкриють постійний виставковий проєкт

Без урочистостей і промов: у Музеї війни запалять символічний “Вогонь Слави”

У Києві покажуть першу в Україні виставу у жанрі ракуго в межах DRAMAN fest

Міфологія Полісся, живий спів і маски богів: у Києві покажуть "Озерний вітер"

Національний павільйон "Гарантії безпеки" відкрився на 61-й Венеційській бієнале – Бережна

У Нацопері відбудеться прем’єра сучасного балету про Малевича та показ "Жізелі"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА