Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

Міністерство культури України доручило Державному агентству України з питань кіно (Держкіно) забезпечити утворення комісії з визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для національної економіки у сфері кінематографії.

Зокрема, Мінкультури внесло зміни в наказ від 7 лютого 2025 року №67 "Про затвердження критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки в сфері культури та інформаційній сфері", доповнивши його положенням, що Державному агентству України з питань кіно доручено забезпечити утворення комісії з визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для національної економіки у сфері кінематографії.

Як повідомлялося, 7 лютого 2025 року Мінкультури затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.