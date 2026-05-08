Інтерфакс-Україна
Культура
14:18 08.05.2026

Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

1 хв читати
Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

Міністерство культури України доручило Державному агентству України з питань кіно (Держкіно) забезпечити утворення комісії з визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для національної економіки у сфері кінематографії.

Зокрема, Мінкультури внесло зміни в наказ від 7 лютого 2025 року №67 "Про затвердження критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки в сфері культури та інформаційній сфері", доповнивши його положенням, що Державному агентству України з питань кіно доручено забезпечити утворення комісії з визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для національної економіки у сфері кінематографії.

Держкіно також доручено забезпечити визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для національної економіки у сфері кінематографії.

Як повідомлялося, 7 лютого 2025 року Мінкультури затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Теги: #критично_важливий #мінкультури #держкіно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 07.05.2026
Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

11:05 07.05.2026
Мінкультури просить Рівненську ОВА здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходи реагування

Мінкультури просить Рівненську ОВА здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходи реагування

12:54 06.05.2026
Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП

Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП

15:23 05.05.2026
Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

13:15 01.05.2026
Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

11:45 30.04.2026
Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА

Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА

21:18 21.04.2026
Бережна: 71% українців регулярно споживають російськомовний контент

Бережна: 71% українців регулярно споживають російськомовний контент

21:11 20.04.2026
Однією з перших заявок на "Тисячовесну" є фільм про Ольгу Харлан – Бережна

Однією з перших заявок на "Тисячовесну" є фільм про Ольгу Харлан – Бережна

11:37 17.04.2026
Осіпов: "Тисячовесна" – це важливий проєкт, але це не заміна пітчингам Держкіно

Осіпов: "Тисячовесна" – це важливий проєкт, але це не заміна пітчингам Держкіно

11:15 17.04.2026
Держкіно за судовими рішеннями має виплатити колишнім співробітникам близько 7 млн грн

Держкіно за судовими рішеннями має виплатити колишнім співробітникам близько 7 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

"Гра в кота і мишу" Хейлі Ді Карлтон є найпопулярнішою книгою за програмою "єКнига" в першому кварталі – УІК

“Україні є що показати”: Хромов про цифрові рекорди та архівну дипломатію на конференції в Європі

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом Мін’юст показав архівні документи часів Другої світової

Зеленський ініціював створення музею Івана Марчука — у Києві відкриють постійний виставковий проєкт

Без урочистостей і промов: у Музеї війни запалять символічний “Вогонь Слави”

У Києві покажуть першу в Україні виставу у жанрі ракуго в межах DRAMAN fest

Міфологія Полісся, живий спів і маски богів: у Києві покажуть "Озерний вітер"

Національний павільйон "Гарантії безпеки" відкрився на 61-й Венеційській бієнале – Бережна

У Нацопері відбудеться прем’єра сучасного балету про Малевича та показ "Жізелі"

У Києві відбудеться майстерклас зі створення художнього образу "Батьківщини-матері"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА