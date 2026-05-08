Культура
12:54 08.05.2026

"Гра в кота і мишу" Хейлі Ді Карлтон є найпопулярнішою книгою за програмою "єКнига" в першому кварталі – УІК

За перший квартал 2026 року в межах програми єКнига 18-річні українці подали майже 34 тисячі заяв на отримання допомоги, повідомляє Український інститут книги (УІК).

"За перший квартал 2026 року в межах програми єКнига 18-річні українці подали майже 34 тисячі заяв на отримання допомоги, з них 33 515 вже отримали кошти на свої рахунки. Загалом молоді українці встигли придбати 63 931 книжку – у середньому 702,5 книг щодня", – йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що у програмі беруть участь 309 стаціонарних книгарень та 37 інтернет-книгарень. 

Так, лідерами за обсягом покупок у стаціонарних книгарнях у 2026 році став Київ, а також Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Полтавська області.

Зокрема, перше місце у рейтингу книгорозповсюджувачів посіла книжкова платформа Yakaboo, за нею йдуть КСД, "Книгарня "Є", "Мегого" та "Книголенд", а серед видавців першість займає КСД, далі BookChef, Vivat, Ранок та РМ.

В Інституті розповіли, що на першому місці рейтингу ТОП-50 книг у першому кварталі 2026 року – "Гра в кота і мишу. Книга 1: Переслідування Аделіни" від Хейлі Ді Карлтон, яка витіснила лідерку 2025 року Колін Гувер і стала найпопулярнішою авторкою за кількістю проданих книжок.

Крім того, протягом першого кварталу 2026 року найпопулярнішим українським автором за кількістю проданих книг став Володимир Станчишин (756 шт.), на другому місці – Ілларіон Павлюк (473 шт.), на третьому – Андрій Сем’янків (219 шт.).

За даними УІК, разом від програм "Національний кешбек", "Зимова єПідтримка", "Пакунок школяра" та "єКнига" у 2026 році книжковий ринок отримав 216,2 млн грн.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

Протягом 2025 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 434 808 книг – приблизно по три книги кожен.

У квітні віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна прогнозує запуск програми "єКнига" для батьків новонароджених, надання субсидії на оренду приміщень для книгарень і поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами з 1 липня 2026 року.

