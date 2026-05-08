“Україні є що показати”: Хромов про цифрові рекорди та архівну дипломатію на конференції в Європі

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов 7–8 травня взяв участь у 38-й зустрічі Європейської архівної групи EAG та 51-й конференції Європейського бюро національних архівів EBNA, які відбулися в місті Айя-Напа у Республіці Кіпр, повідомили в Укрдержархіві.

“Це одна з головних зустрічей для керівників національних архівів Європи - тут обговорюють виклики, обмінюються досвідом і фактично звіряють годинники. Україні сьогодні є що показати: ми вже перетнули позначку у 50 мільйонів цифрових копій архівних документів на рік, маємо нові ідеї для міжнародної співпраці та власний досвід того, як зберігати документальну спадщину навіть під час війни й блекаутів”, - сказав Хромов в ексклюзивному коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Як повідомляється, основними темами конференції стали будівництво архівних сховищ майбутнього, робота з архівами та старожитностями, а також питання переміщених архівів і документальної спадщини за кордоном.

Під час засідань Хромов поінформував європейських колег про діяльність українських архівів в умовах війни, зокрема про досягнення показника у 52,7 млн цифрових копій архівних документів за рік, забезпечення стабільної роботи архівних установ під час відключень електроенергії та заходи зі збереження Національного архівного фонду України.

У межах заходів голова Укрдержархіву також провів консультації щодо розвитку архівної дипломатії та озвучив пропозиції стосовно подальшої міжнародної співпраці.

Окремо Хромов взяв участь у зустрічі, організованій фундацією Архівний портал Європи (APEF), до реалізації проєктів якої долучена Державна архівна служба України.

В Укрдержархіві зазначили, що на Архівному порталі Європи вже представлені документи з фондів українських архівів з англомовними анотаціями. Українська сторона планує й надалі поповнювати європейський архівний ресурс новими матеріалами Національного архівного фонду України.

Крім того, очільник держархіву провів робочі консультації з Державним архівістом Республіки Кіпр Христосом Кіріакідесом щодо активізації двостороннього співробітництва між архівними установами України та Кіпру відповідно до меморандуму, підписаного у 2015 році.

Укрдержархів останніми роками активізував роботу з оцифрування архівних документів та міжнародної співпраці у сфері збереження документальної спадщини України в умовах війни.

Як повідомляялося, в інтерв’ю агенсву Анатолій Хромов наголошував, що українські архівні документи дедалі частіше використовуються у міжнародному діалозі як доказова база у питаннях історичної пам’яті, зокрема щодо Голодомор 1932–1933 років, державотворчих процесів та злочинів тоталітарних режимів.