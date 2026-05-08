До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом Мін’юст показав архівні документи часів Другої світової
Українські архіви зберігають документи про нацистські злочини, Голокост, примусове вивезення українців на роботи до Німеччини, діяльність рухів опору та повсякденне життя населення у роки Другої світової війни, повідомили у Міністерстві юстиції України з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.
“Архіви є не лише сховищем документів, а й простором пам’яті, який дає можливість зрозуміти масштаб трагедії Другої світової війни та роль України у боротьбі з нацизмом”, — зазначили у Мін’юсті.
Як повідомляється, серед оприлюднених матеріалів — фотографії Нюрнберзького процесу 1946 року, документи про знищені та спалені села Чернігівської області, наказ Адольфа Гітлера щодо передачі архівів, бібліотек і музеїв окупованих територій під контроль штабу рейхсляйтера Альфреда Розенберга, а також світлини боїв на вулицях Львова та проходження військ 3-го Українського фронту в Одесі у 1944 році.
Фото з Нюрнберзького процесу. 1946 р. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, фонд 17, оп. 1, од. зб. 246, арк. 2.