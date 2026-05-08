Зеленський ініціював створення музею Івана Марчука — у Києві відкриють постійний виставковий проєкт

У Мистецькому центрі “Шоколадний будинок” у Києві 12 травня відкриється постійна виставка творів народного художника України Івана Марчука, де представлять роботи з музейних колекцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева, повідомили організатори агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Президент України Володимир Зеленський ініціював створення Музею Івана Марчука. Ми працюємо над цим проєктом, і він обов’язково відбудеться. На жаль, війна не дає можливості реалізувати проєкт швидко, тому є об’єктивні затримки з відкриттям Музею. Доки він не з’явиться, працюватиме постійний виставковий проєкт, щоб кожен киянин і гість столиці міг прийти й ознайомитися з творчістю Івана Марчука”, — розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська.

Як зазначається, виставка “Іван Марчук. Музейні колекції” стане першою експозицією у “Шоколадному будинку” після його закриття у 2022 році. У просторі представлять твори з фондів одинадцяти музейних установ України, які охоплюють період творчості художника від кінця 1960-х років до сьогодення.

Основний акцент експозиції зроблено на циклі “Шевченкіана” — єдиному тематичному циклі Івана Марчука, усі роботи якого зберігаються саме у музейних колекціях. Саме за нього художник у 1997 році отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Серед ключових робіт виставки — портрет актора Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму Володимира Денисенка “Осяяння”, а також серія українських пейзажів у техніці пльонтанізму.

Окремо на виставці представлять три нові картини, які Іван Марчук створив у Відні у 2024 році та спеціально передав для експозиції.

“До 90-річчя знаного українського художника ми дослідили колекції державних і муніципальних музеїв, котрі зберігають твори Івана Марчука, відібрали найбільш знакові і сьогодні пропонуємо до осмислення 40 із них. Водночас цей проєкт став імпульсом до повернення в активне культурне життя столиці історичного маєтку та архітектурної перлини”, — повідомила в. о. генерального директора Національного музею “Київська картинна галерея” Оксана Підсуха.

Проєкт також доповнюють імерсивна проєкція, яка “оживляє” сюжети картин Івана Марчука, та архівні матеріали, присвячені його життю і творчості.

Виставку реалізують за ініціативи Офісу Президента України та за підтримки Міністерства культури України. Організаторами проєкту виступили Музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, Національний художній музей України, Національний музей “Київська картинна галерея” та Мистецький центр “Шоколадний будинок”.

Виставка працюватиме з 12 травня за адресою: вул. Шовковична, 17/2. Вартість повного квитка становить 200 грн, пільгового — 100 грн.

Іван Марчук — народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та один із найвідоміших сучасних українських митців. У 2007 році британська газета The Daily Telegraph включила його до списку “100 геніїв сучасності”.

