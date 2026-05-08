Інтерфакс-Україна
Культура
10:35 08.05.2026

Без урочистостей і промов: у Музеї війни запалять символічний “Вогонь Слави”

Фото: музей війни

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні 8 травня о 20:00 відбудеться традиційне запалення чаші “Вогонь Слави” з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, повідомили у музеї агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Символічне полум’я на печерських пагорбах нагадує про незламність українського народу та наступність поколінь у боротьбі за свободу і світову безпеку”, — зазначили в музеї.

Як повідомляється, акція присвячена вшануванню пам’яті мільйонів українців, які у складі різних армій та визвольних рухів зробили внесок у перемогу над нацизмом, фашизмом та японським мілітаризмом.

У музеї наголосили, що запалення чаші матиме символічний характер. Офіційних урочистостей, публічних промов чи масових заходів на території Меморіального комплексу цього дня не передбачено.

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна відзначає 8 травня разом із більшістю європейських країн. Національний музей історії України у Другій світовій війні щороку проводить меморіальні заходи, присвячені вшануванню пам’яті загиблих у роки війни.

Як повідомлялося, 8 травня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні також відбудеться майстер-клас зі створення художнього образу монумента “Батьківщина-мати”. Крім того, музей оголосив про безкоштовний вхід для відвідувачів у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Теги: #музей_війни #батьківщина_мати

