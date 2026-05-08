10:09 08.05.2026

У Києві покажуть першу в Україні виставу у жанрі ракуго в межах DRAMAN fest

Фото: організатори заходу

Благодійний фонд “DRAMAN” 10 травня проведе у Києві одноденний театральний фестиваль DRAMAN fest. “ВІДНОВЛЕННЯ”, який об’єднає документальний театр, інклюзивні постановки та театральні практики психоемоційного відновлення, повідомили організатори агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Фестиваль тематичний — ми вирішили представити театр як традиційну технологію відновлення, якій тисячі років. Ми займаємося цим фактично з початку повномасштабного вторгнення і накопичили досвід. Фестиваль представляє поточні результати”, — сказав у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” президент БФ “DRAMAN” Олександр Сітухо.

За словами організаторів, фестиваль стане підсумком театральних програм відновлення, які фонд реалізовує з 2022 року. Подія об’єднає три різні за жанром і форматом проєкти, що демонструють можливості театру як інструменту індивідуального, соціального та суспільного відновлення.

Програма DRAMAN fest. “ВІДНОВЛЕННЯ” включає театралізований антистресовий тренінг “Випусти пару”, виставу “Поляна метеликів” у жанрі японського ракуго та документальну виставу-сторітелінг “Перехід”.

Як зазначається, “Випусти пару” є спеціальним модулем програми “Метаморфози”, створеним для швидкого покращення психоемоційного стану та запуску стабільних внутрішніх змін.

Окремою частиною фестивалю стане вистава “Поляна метеликів” — перша в Україні постановка у жанрі ракуго. Це традиційний японський жанр моновиступу, історія якого налічує понад 400 років. У виставі задіяні актори інклюзивної театральної студії DRAMAN та БФ “Життєлюб”. Режисеркою постановки стала Аліна Климанська.

“Цей жанр представляється в Україні вперше, і ми сподіваємося, що він викличе глядацький інтерес і увагу театральної спільноти. Ракуго — японська театральна традиція, і у неї є особливості, що роблять її унікальним методом реабілітації та активного довголіття”, — зазначила режисерка Аліна Климанська.

Також у межах фестивалю покажуть документальну виставу-сторітелінг “Перехід”, створену на основі особистих історій людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які пройшли програму “Метаморфози”. Прем’єра постановки відбулася 10 квітня 2026 року у Театрі драматургів.

Режисеркою вистави стала Зоряна Максимець. У постановці беруть участь актори Ірина Брильова, Олександр Брюханов, Марина Гребенюк, Олег Захаров, Карина Нічволодова та Олена Новікова.

Організатори зазначають, що участь у фестивалі є безкоштовною за індивідуальними запрошеннями. Подати заявку можна на офіційному сайті фестивалю.

 

