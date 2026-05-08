Міфологія Полісся, живий спів і маски богів: у Києві покажуть "Озерний вітер"

На “Сцені 6” у Києві 19 травня покажуть виставу “Озерний вітер” – сценічне втілення однойменної повісті українського письменника, перекладача та культурного діяча Юрка Покальчука. Постановку створив незалежний театр “Гармидер” у співпраці з Літературною платформою “Фронтера” та платформою “Алгоритм дій”, повідомили організатори агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Мені дуже до вподоби саме “Озерний вітер”, оскільки він і про те, що життя не закінчується після смерті. Що є щось більше. Те, що дозволяє людині в процесі переродження все одно залишатися присутнім. І ця філософія мені видалася дуже потрібною нам сьогоднішнім”, – повідомила режисерка та авторка інсценізації Руслана Порицька.

Як зазначають організатори, вистава є частиною масштабного мультимедійного проєкту, присвяченого поверненню імені Юрка Покальчука до сучасного культурного простору, переосмисленню його спадщини та відновленню родинного дому письменника у Луцьку – нині креативного простору “Дім Пако”.

“Озерний вітер” вже мав прем’єрні покази у Луцьку 2–3 травня, після чого вирушив у всеукраїнський тур. У центрі сюжету – юнак Волин, який після зустрічі з Царівною О стає озерним княжичем і опиняється між людським та міфологічним світами. Постановка поєднує елементи фентезі, поліської міфології та історії дорослішання.

Режисерка акцентує не лише на сюжетній лінії, а й на атмосфері Волинського Полісся – регіону, де, за її словами, досі живі вірування у русалок, Перелесника та інших міфологічних істот.

Особливу роль у виставі відіграє музика. Для постановки команда здійснила експедиції у села Світязь та Острів’я на Волині, де записувала автентичний спів місцевих жителів і фольклорного колективу “Острів’яночка”. Усі пісні актори виконують наживо. Також виконавиці ролей русалок опановували спеціальні “русальні” вигуки та поліфонічний спів.

“Традиційна пісня та практики, котрі я пропонувала акторам, розкривають природу голосу конкретної людини, її фізіології, природних барв тембру. Це ми шукали та далі працювали вже над освоєнням поліфонічного співу”, – розповіла музична режисерка Дарина Панас.

Для створення містичного звучання Полісся у виставі використовують записи рідкісних музичних інструментів, виготовлених мультиінструменталістом Дмитром Березюком. Серед них – поліська дудка-викрутка, словацька фуяра, колісна ліра, волинка, турецька зурна, вірменський дудук та мексиканський “свисток смерті”.

Візуальний світ постановки побудований на образах дохристиянської міфології Полісся. На сцені з’являються Род, Рожаниця, русалки, Перелесник, Морок, вовкулака та інші персонажі. Атмосферу створюють авторські костюми, маски, відеопроєкції та світлові рішення. Маски для вистави створила майстриня Зірка Савка.

Над виставою працювали режисерка Руслана Порицька, музична режисерка Дарина Панас, художниця костюмів Юлія Федосеєва, художниця масок Зірка Савка, художниця з ляльок Олеся Іщук, відеохудожниця Дарина Громик та художниця зі сценічного освітлення Світлана Змєєва.

Київський показ вистави відбудеться 19 травня о 19:00 на “Сцені 6” на вул. Васильківській, 1. Після цього “Озерний вітер” покажуть у Полтаві, Львові, Чернівцях, Тернополі, Рівному та Івано-Франківську.

Напередодні показів команда проєкту також проведе публічні зустрічі у “Книгарні Є” у Києві. Зокрема, 7 травня відбудеться розмова із художницею масок Зіркою Савкою, а 9 травня – зустріч режисерки Руслани Порицької з культурною менеджеркою Надею Лірою.

Юрко Покальчук (1941–2008) – український письменник, перекладач і культурний діяч, автор понад 20 книжок. Він став першим перекладачем українською творів Хорхе Луїса Борхеса та Хуліо Кортасара, а також перекладав Ернеста Гемінґвея, Артюра Рембо та Джерома Девіда Селінджера.