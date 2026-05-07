Інтерфакс-Україна
Культура
21:23 07.05.2026

Національний павільйон "Гарантії безпеки" відкрився на 61-й Венеційській бієнале – Бережна

Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

У рамках 61-ї Венеційської бієнале запрацював український Національний павільйон "Гарантії безпеки", повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури, комісарка Українського павільйону на 61-й Венеційській бієнале Тетяна Бережна.

"У центрі павільйону – "Оригамі Олень" Жанни Кадирової. Скульптура, яка стала однією з найсильніших метафор сучасної України. У 2019 році її встановили у Покровську на місці демонтованого радянського літака – носія ядерної зброї. У 2024 скульптуру довелося евакуювати через російську агресію. Тепер Олень – підвішений на вантажівці у Венеції, як символ невизначеності, в якій живуть мільйони українців", – написала Бережна в соцмережі Facebook.

Назва павільйону "Гарантії безпеки", зазначила Бережна, має прямий політичний і історичний зміст.

"У 1994 році Україна добровільно відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Цей проєкт став нагадуванням про відповідальність міжнародних домовленостей і про наслідки рішень, які визначають безпеку цілих поколінь", – нагадала вона.

Як наголосила міністр, в Україні культура – важлива частина національної безпеки. росія системно знищує українську культурну спадщину, музеї, архіви, театри та історичну пам'ять. Це війна проти української ідентичності та права українців бути видимими у світовій історії та культурі.

"Тому український голос сьогодні має звучати на міжнародних культурних платформах максимально голосно. І ми маємо голосно заявляти, що мистецькі платформи не можуть ставати місцем легітимізації воєнних злочинів і агресії", – резюмувала Бережна.

 

