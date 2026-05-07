У Києві відбудеться майстерклас зі створення художнього образу "Батьківщини-матері"

Фото: музей війни

Національний музей історії України у Другій світовій війні 8 травня проведе майстерклас зі створення витинанки, присвячений монументу "Батьківщина-мати" та Дню пам’яті та перемоги над нацизмом, повідомили у Музеї війни.

"Монумент “Батьківщина-мати” – один із найвідоміших образів Києва, який у час широкомасштабної російсько-української війни став справжнім символом незламності українського народу", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, учасники заходу зможуть створити художній образ "Батьківщини-матері" у техніці витинанки. Організатори наголошують, що створена робота може стати "особистим оберегом та афірмацією сили".

Під час події екскурсоводи музею розкажуть про історію створення та трансформації монумента у різні історичні періоди, а майстриня та викладачка Академії імені М. Бойчука Світлана Міхно поділиться професійними секретами мистецтва витинанки.

У музеї також нагадали, що українське декоративно-прикладне мистецтво – витинанка, вишивка, писанкарство та ткацтво – "здавна славиться глибокою символічністю та естетикою, що передається крізь покоління".

Майстерклас розпочнеться 8 травня о 15:00 у головному корпусі Музею війни біля монумента "Батьківщина-мати". Для участі необхідна попередня реєстрація.

Як повідомлялося, музей війни відкриє безкоштовний вхід для відвідувачів 8 травня.