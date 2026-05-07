14:37 07.05.2026

У Рівненському краєзнавчому музеї стартує проєкт про легендарні експонати

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї стартує новий культурно-освітній проєкт "Історія одного експоната", у межах якого відвідувачам розповідатимуть про унікальні предмети з музейної колекції, повідомляє голова Рівненської облради Андрій Карауш.

"Метою проєкту є популяризація музейних колекцій та глибше знайомство відвідувачів із історією окремих експонатів", – зазначають організатори.

Як повідомляється, під час зустрічей працівники музею представлятимуть один експонат та детально розповідатимуть про його походження, історичний контекст, символіку та шлях до музейної збірки.

У музеї наголошують, що проєкт покликаний показати цінність навіть одного предмета як носія історичної пам’яті та культурної спадщини регіону.

Рівненський обласний краєзнавчий музей є одним із найбільших музеїв Західної України та налічує понад 140 тисяч експонатів.  

