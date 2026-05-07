Музей війни відкриє безкоштовний вхід для відвідувачів 8 травня

Національний музей історії України у Другій світовій війні 8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, відкриє безкоштовний вхід для всіх відвідувачів, повідомив Музей війни у соцмережах.

У музеї уточнили, що безкоштовний вхід не поширюється на окремі платні локації, зокрема огляд гелікоптера Мі-24, літаків Лі-2 та МіГ-23, а також підйом на оглядові майданчики монумента "Батьківщина-мати".

Також зазначається, що 8 травня музей працюватиме за подовженим графіком – із 10:00 до 20:00, каса буде відчинена до 19:30.

Як повідомлялося, у Національний музей історії України у Другій світовій війні у Києві відкриють виставку, присвячену цінностям, ідентичності та спротиву українців. Водночас генеральний директор музею Юрій Савчук раніше заявляв про глибоку трансформацію інституції — від радянського наративу до формату Музею війни за незалежність України.