Інтерфакс-Україна
Культура
14:30 07.05.2026

Музей війни відкриє безкоштовний вхід для відвідувачів 8 травня

Фото: музей війни

Національний музей історії України у Другій світовій війні 8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, відкриє безкоштовний вхід для всіх відвідувачів, повідомив Музей війни у соцмережах.

"Завтра, в День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Музей відчиняє свої двері для всіх відвідувачів безкоштовно", – йдеться у повідомленні.

У музеї уточнили, що безкоштовний вхід не поширюється на окремі платні локації, зокрема огляд гелікоптера Мі-24, літаків Лі-2 та МіГ-23, а також підйом на оглядові майданчики монумента "Батьківщина-мати".

Також зазначається, що 8 травня музей працюватиме за подовженим графіком – із 10:00 до 20:00,  каса буде відчинена до 19:30.

Як повідомлялося, у Національний музей історії України у Другій світовій війні у Києві  відкриють виставку, присвячену цінностям, ідентичності та спротиву українців. Водночас генеральний директор музею Юрій Савчук раніше заявляв про глибоку трансформацію інституції — від радянського наративу до формату Музею війни за незалежність України.

