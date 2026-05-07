Український фільм "Всі відтінки спокуси" вийшов на Netflix

Український історичний трилер "Всі відтінки спокуси" став доступний для перегляду на стримінговій платформі Netflix, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Наш проєкт масштабується, і його можна побачити на різних стримінгах, а це знак успіху. Особливо цінно те, що історія знаходить свого глядача в різних країнах і на різних платформах", – зазначила акторка Олена Лавренюк, яка виконала головну роль у стрічці.

У Держкіно зазначили, що події фільму розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. За сюжетом Амелія Крижевська-Зег після весільної подорожі повертається до родинного маєтку, де поступово опиняється в центрі інтриг, маніпуляцій та боротьби за спадок.

"Мені подобається, що цей фільм не намагається бути “зручним” для глядача. Він місцями напружений, місцями провокативний, але точно не порожній", – прокоментував Володимир Дантес, який зіграв одну з головних ролей у стрічці.

Режисеркою фільму стала Ірина Громозда. У стрічці також зіграли Даніель Салем, Оксана Черкашина та Олена Хохлаткіна.

Фільм створено компанією Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютором виступила Green Light Films.