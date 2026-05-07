Інтерфакс-Україна
Культура
14:15 07.05.2026

На 75-му році життя померла заслужена артистка України Любов Колесникова

Фото: фейсбук Оксана Тунік-Фриз

На 75-му році життя померла заслужена артистка України, акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова, відома широкому загалу за роллю баби Палажки у серіалі Спіймати Кайдаша, повідомляє керівниця Чернігівського драмтеатру Оксана Тунік-Фриз.  

"Любов Степанівна боролася з важкою хворобою і відійшла у вічність під опікою найкращих лікарів та в турботі й любові рідного колективу", – зазначила Тунік-Фриз.  

Як повідомляється, акторка народилася 1 липня 1951 року в селі Острів Житомирської області. Свою першу роль вона зіграла ще у 13-річному віці в народному театрі. Після навчання у Київській естрадно-цирковій студії працювала у Ніжинському драмтеатрі, а з 1978 року – у Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.  

Окрім театральних робіт, Колесникова знімалася у кіно та серіалах, а найбільшу популярність здобула після ролі баби Палажки у серіалі Спіймати Кайдаша.  

За даними українських медіа, останнім часом акторка тяжко хворіла. На початку року їй також збирали кошти на операцію із відновлення зору.  

