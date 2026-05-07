12:04 07.05.2026

Найбільші книжкові видавництва США судяться з Meta через AI та авторські права

Найбільші світові видавництва Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan та McGraw Hill подали позов проти Meta через використання книжок і наукових матеріалів для навчання моделей штучного інтелекту Llama, повідомляє Reuters.  

"Meta піратським способом отримала мільйони наших робіт та використовувала їх без дозволу для тренування своїх мовних моделей", – йдеться у позові, поданому до федерального суду Мангеттена.  

Як повідомляють західні медіа, до позову також долучився американський письменник Скотт Туроу. Позивачі стверджують, що Meta використовувала піратські бібліотеки та "тіньові архіви" на кшталт LibGen для завантаження книжок, наукових статей і навчальних матеріалів без ліцензій чи компенсацій авторам.  

У позові зазначається, що серед використаних творів були підручники, наукові статті та популярні романи, зокрема "The Fifth Season" письменниці Нора К. Джемісін та "The Wild Robot" автора Пітер Браун.  

Представники Meta заявили, що компанія "агресивно захищатиметься" в суді та наполягають, що використання авторських матеріалів для навчання штучного інтелекту може підпадати під принцип fair use ("добросовісного використання").  

Президент Association of American Publishers Марія Палланте заявила, що "масове порушення авторських прав Meta не є суспільним прогресом", а розвиток AI не може відбуватися за рахунок піратства та ігнорування прав авторів.  

Медіа зазначають, що цей позов може стати одним із ключових судових процесів, який визначить межі використання авторського контенту для навчання систем штучного інтелекту.

Це не перший судовий процес проти технологічних компаній через використання авторського контенту для навчання штучного інтелекту. Раніше позови проти AI-компаній подали письменники, художники та медіаорганізації, зокрема проти OpenAI і Anthropic. Головним предметом суперечок стало питання, чи може використання книг, статей, музики та інших творів для навчання AI вважатися «добросовісним використанням» (fair use) без дозволу авторів і виплати компенсацій. Експерти вважають, що справа проти Meta може стати одним із ключових прецедентів для всієї індустрії штучного інтелекту та визначити майбутні правила використання авторського контенту у сфері AI.

