У Львівській політехніці обговорять роль мови та культури у війні за Україну

У Національному університеті "Львівська політехніка" 13 травня відбудеться інтелектуальна дискусія "Мова, культура, пам’ять: як бачимо Україну", приурочена до виходу навчального посібника з української мови як іноземної "Мистецькі прогулянки з МІОКом" (рівні В2–С1), повідомляє Львівська політехніка.

"Під час події міркуватимемо про важливість зберігати міжпоколіннєву тяглість, зокрема в контексті війни та участі в ній українських митців", – повідомляють організатори.

Захід відбудеться 13 травня о 13:30 в аудиторії 214 Головного корпусу Львівської політехніки на вул. Степана Бандери, 12. Організатором виступає Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка".

Як зазначається, до створення посібника "Мистецькі прогулянки з МІОКом" передувала серія відеоінтерв’ю з українськими митцями та інтелектуалами, серед яких письменниця Оксана Забужко, поетка Галина Крук, поет Ігор Калинець, музикант Тарас Компаніченко, поет Борис Гуменюк, а також гурт "Сестри Тельнюк".

"У центрі кожного розділу – бесіда з митцем, кожен із яких по-новому розкривав ту чи іншу грань культури", – наголошують організатори.

Під час дискусії учасники також порушать тему знищення української культурної спадщини та українських діячів культури російськими окупантами як одного з елементів геноциду українців, а також говоритимуть про культурний спротив.

Учасниками заходу стануть письменниця та літературознавиця Галина Крук, мистецтвознавець і художник Роман Яців, директорка МІОКу Ірина Ключковська та науковий співробітник МІОКу Назар Данчишин. Вхід вільний.