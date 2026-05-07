Бережна: Поки у Венеції тривають мистецькі дискусії, Росія щодня руйнує українські музеї, театри, бібліотеки і церкви

14 країн об’єдналися у спільній заяві на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"У польському павільйоні міжнародні партнери наголосили на необхідності консолідованої міжнародної позиції щодо російської агресії та її наслідків для культури. Спільну заяву (посилання дам у коментарі) вже підписали Польща, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Швеція, Франція, Данія, Нідерланди, Бельгія, Чорногорія, Хорватія, Іспанія та Україна. Кількість держав, які приєднуються зростає", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, польський павільйон став простором сильної міжнародної солідарності з Україною.

"Поки у Венеції відкриваються павільйони та тривають мистецькі дискусії, росія щодня атакує українські міста ракетами і дронами. Руйнує музеї, театри, бібліотеки, церкви. Сотні українських митців загинули через російську агресію. Тисячі об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури зазнали пошкоджень або були знищені. Це спроба знищити українську культурну ідентичність та змусити замовкнути українські голоси", – зазначила віцепрем’єрка.

Вона наголосила, що тому в рамках Венеційської бієнале особливо важливо було наголосити, що міжнародні культурні платформи не можуть ставати простором для легітимізації агресії.

Як повідомлялося, 30 квітня журі Венеційської бієнале 2026 року подало у відставку у повному складі, цитуючи свою позицію проти участі у конкурсі країн, звинувачених Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності.

До цього журі виключило Росію та Ізраїль з претендентів на головні нагороди Венеційської бієнале – Золотого та Срібного левів.

Раніше Європейська Комісія поінформувала Венеційське бієнале про намір розірвати контракт в розмірі EUR2 млн через рішення допустити до участі росіян.