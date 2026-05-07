Букмекери погіршили прогноз успіху Україні за тиждень до "Євробачення-2026"

За тиждень до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем.

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представник Фінляндії має 33% шансу стати переможцем конкурсу в 2026 році (три тижні тому було 31%).

Друге і третє місця передбачаються представникам Греції і Данії відповідно, їхні шанси на перемогу становлять 14% і 11%. Далі йдуть Австралія і Франція з шансом 8%, після них – Ізраїль і Мальта з шансом 4% і 3% відповідно.

Що стосується України, то станом на сьогодні букмекери пророкують Україні 11-е місце (три тижні тому було 9-е), а шанс на перемогу складає лише 2% (було 3%). В той же час Україна має 16% шансу виграти і 92% – бути кваліфікованою у своєму півфіналі.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.