Інтерфакс-Україна
Культура
10:21 07.05.2026

Букмекери погіршили прогноз успіху Україні за тиждень до "Євробачення-2026"

За тиждень до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем.

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представник Фінляндії має 33% шансу стати переможцем конкурсу в 2026 році (три тижні тому було 31%).

Друге і третє місця передбачаються представникам Греції і Данії відповідно, їхні шанси на перемогу становлять 14% і 11%. Далі йдуть Австралія і Франція з шансом 8%, після них – Ізраїль і Мальта з шансом 4% і 3% відповідно.

Що стосується України, то станом на сьогодні букмекери пророкують Україні 11-е місце (три тижні тому було 9-е), а шанс на перемогу складає лише 2% (було 3%). В той же час Україна має 16% шансу виграти і 92% – бути кваліфікованою у своєму півфіналі.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Теги: #євробачення #букмекери #leléka

11:15 05.05.2026
Стало відомо, хто з легенд виступить у фіналі Євробачення-2026 у Відні

14:05 03.05.2026
LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

10:19 29.04.2026
Соліст Ziferblat стане речником від України на Євробаченні-2026

10:57 27.04.2026
Коментаторами "Євробачення-2026" в Україні стануть Мірошниченко, Байдак, Тарабарова і alyona alyona

10:19 13.04.2026
Букмекери пророкують Україні 9-те місце за місяць до "Євробачення-2026"

20:51 02.04.2026
LELÉKA виступатиме під №12 у другому півфіналі "Євробачення-2026" 14 травня

14:45 31.03.2026
Вперше в історії: “Євробачення Азія” відбудеться у Бангкоку в 2026 році

11:19 16.03.2026
Букмекери знову погіршили прогноз успіху України на "Євробаченні-2026"

20:08 12.03.2026
Організатори показали, як виглядатиме сцена “Євробачення-2026” у Відні

12:30 09.03.2026
LELÉKA презентувала оновлену версію пісні, з якою виступить у Відні

