На Венеційській бієнале спалахнув скандал через повернення російського павільйону

Активістки російського протестного артколективу Pussy Riot та українського руху Femen заблокували вхід до російського павільйону на Венеційська бієнале, протестуючи проти повернення РФ на один із головних світових мистецьких форумів, повідомив голова правління Української видавничої асоціації Артем Біденко на своій сторінці у Facebook.

“Russia’s art is blood” та “Disobey” — із такими гаслами близько 15 активісток у рожевих балаклавах провели акцію біля павільйону РФ у Венеції.

За словами Артема Біденко, повернення російського павільйону є частиною ширшої стратегії російської “м’якої сили” у Європі.

“Це не про мистецтво. Це частина систематичної кампанії з повернення Росії в європейський культурний простір під гаслом “ми ж не наша держава, ми просто митці”, — написав Біденко.

Він також звернув увагу на постать комісарки російського павільйону Анастасія Карнєєва, яку раніше призначило Міністерство культури РФ.

За його інформацією, Карнєєва є донькою колишнього генерала ФСБ та нинішнього топменеджера держкорпорації “Ростех” Микола Волобуєв, а її бізнес-партнеркою є донька глави МЗС РФ Сергій Лавров — Катерина Винокурова.

“Це навіть не натяк на спорідненість держави і “культури”, це рука Кремля у чистому вигляді”, — зазначив він.

У своєму дописі він стверджує, що російський павільйон фактично використовується як інструмент культурної дипломатії та поступового повернення РФ у міжнародний культурний простір попри війну проти України.

Як зазначається, павільйон РФ працюватиме лише під час пресднів Бієнале, а надалі на його вікнах транслюватимуть відеозапис перформансу за участі російських музикантів і митців.

Скандал навколо повернення Росії вже спричинив міжнародну реакцію. За словами Біденка, журі Бієнале пішло у відставку, низка європейських політиків та дипломатів виступили з протестами, а Європейська комісія заморозила частину фінансування заходу.

Окремо Біденко звернув увагу на ситуацію з Надія Толоконнікова — учасницею Pussy Riot, яка представила альтернативний “російський павільйон” із роботами політичних в’язнів РФ, але не була офіційно допущена до основної програми Бієнале.

Як повідомлялося, Український кінооператор та військовослужбовець Юрій Грузінов відвідав російський павільйон на Венеційська бієнале із червоним блокнотом із написом “Список п*дарасів 2026”, а речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий раніше розкритикував участь Росії у цьогорічній Венеційська бієнале. Водночас організатори Бієнале заявили, що присутність російського павільйону не порушує чинний міжнародний санкційний режим.