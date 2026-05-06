У Любліні відбувся показ українського документального фільму “Паляниця”

Фото: Konsulat Generalny Ukrainy W. Lublinie.

​​​​​​У польському Любліні відбувся показ українського документального фільму “Паляниця”, присвяченого життю українців під час повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Konsulat Generalny Ukrainy W.Lublinie.

“Цей фільм — не лише про Україну. Це про людей, які хочуть жити, любити і мати майбутнє. І сьогодні, переглядаючи його разом, ми стаємо частиною цієї історії”, — зазначили організатори заходу.

Документальна стрічка “Паляниця” розповідає про Україну в умовах війни, людську стійкість, втрати, боротьбу та надію. Символ “паляниці” у фільмі використовується як образ української ідентичності, єдності та внутрішньої сили. Показ стрічки організували Генеральне консульство України в Любліні спільно з Centrum Kultury w Lublinie у партнерстві з Watch Ukrainian та командою фільму.

У межах заходу також відкрили виставку робіт митців, присвячених темам війни, незламності та сучасної України.

Особливим моментом вечора стало відеозвернення продюсерки фільму Катерина Тимченко, хвилина мовчання за загиблими українцями та символічне розділення короваю як жест єдності й солідарності.

Режисерами стрічки стали Кадім Тарасов та Юлія Большинська. Над фільмом також працювали оператори Юрій Грузінов, Сергій Михальчук та інші.

У заході взяли участь представники української та польської громад, дипломати, діячі культури, представники місцевої влади та Литовсько-польсько-українська бригада імені Костянтина Острозького.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ українські документальні фільми дедалі частіше представляють на міжнародних культурних майданчиках як інструмент культурної дипломатії та свідчення війни.