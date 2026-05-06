Інтерфакс-Україна
Культура
19:35 06.05.2026

У Чернівцях покажуть романтичний перформанс “Трояндова легенда”

Фото: фейсбук Чернівецька міська рада

У Чернівцях 17 травня відбудеться театралізоване дійство “Трояндова легенда”, яке вже вдруге оживить атмосферу старої вулиці Панської та стане частиною розвитку нових туристичних традицій міста, повідомляє Чернівецька міська рада у Facebook.

“Трояндова легенда” є прикладом того, як народжується нова міська традиція — жива, емоційна та приваблива як для туристів, так і для самих чернівчан”, — зазначили організатори.

Напередодні організатори провели зустріч із представниками туристичної спільноти Чернівців, гідами, акторами та авторами проєкту, щоб обговорити роль культурних подій у формуванні сучасного образу міста.

“Трояндова легенда” — це романтичний міський перформанс, створений на перетині локальної легенди, театру та туристичної атракції.

Учасники зустрічі також обговорили нові формати культурних атракцій для міського простору та можливості розвитку туристичних перформансів у Чернівцях.

Окрему увагу приділили книзі "Вулиця Трояндова" авторки Тетяна Гудима, сюжет якої частково надихнув команду управління туризму та промоції міста на створення “Трояндової легенди”.

Перформанс відбудеться 17 травня о 18:00 на вулиці Панській у центрі Чернівців. 

Вулиця Панська — історична назва сучасної вулиця Ольги Кобилянської у центрі Чернівців.

Чернівці останніми роками активно розвивають формат міських культурних атракцій та театралізованих екскурсій, поєднуючи локальні легенди, літературу й туристичні маршрути.

 

