“Список п*дарасів 2026”: український військовий влаштував перформанс у павільйоні РФ на Венеційській бієнале

Український кінооператор та військовослужбовець Юрій Грузінов відвідав російський павільйон на Венеційська бієнале із червоним блокнотом із написом “Список п*дарасів 2026”, чим викликав активне обговорення у соцмережах. Відео з павільйону РФ опублікувала у Facebook Катерина Тарабукіна.

“Українці вміють робити перформанс”, “це вже сучасне мистецтво”, “найкращий експонат російського павільйону” — саме так користувачі соцмереж відреагували на відео з українським військовим у павільйоні РФ на Венеційській бієнале.

На оприлюднених кадрах Грузінов ходить експозицією російського павільйону з яскраво-червоним блокнотом у руках, періодично щось занотовуючи.

Публікація швидко поширилася українським сегментом соцмереж та зібрала сотні реакцій і коментарів.

Венеційська бієнале є однією з найпрестижніших міжнародних мистецьких подій у світі, яка проходить в Італії раз на два роки. Після початку повномасштабного вторгнення РФ участь Росії у міжнародних культурних подіях неодноразово ставала предметом дискусій та протестів.

Як повідомлялося, речник Міністерство закордонних справ України Георгій Тихий раніше розкритикував участь Росії у цьогорічній Венеційська бієнале. Водночас організатори Бієнале заявили, що присутність російського павільйону не порушує чинний міжнародний санкційний режим.