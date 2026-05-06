18:25 06.05.2026

Кінотеатри в Україні за 2025 рік заробили на 20% більше – YouControl

Позитивну виручку за 2025 рік отримали 73 компаній, які займаються кінопрокатом, сукупна сума виторгу склала 4,1 млрд грн, що на 20% більше ніж аналогічний показник за 2024 рік, повідомляється у дослідженні YouControl.

В цілому, за даними YC.Market, 278 компаній в Україні займаються кінопрокатом, але лише біля чверті оприлюднили фінансову звітність.

На першому місці за виручкою – мережа Multiplex, в цілому – 2 млрд 135,3 млн грн.

Найбільшу виручку в 1,2 млрд грн отримало ТОВ "СІНЕМА ТІМ". Учасником компанії є ТОВ "КУА "КОНТАДОР", кінцевим бенефіціаром – Максим Шнипко. У свою чергу, серед учасників останньої фігурують сам Шнипко та Всеволод Трофименко – ключова особа "Групи родини Трофименко". Пан Трофименко є бенефіціаром ПрАТ "МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ", що на другому місці серед найбільших кінотеатрів за виручкою (880,4 млн грн) за 2025 рік. За даними За даними ЄДР ці дві компанії мають однаковий e-mail [email protected]. Згідно з Положенням оферти з офіційного сайту мережі кінотеатрів Multiplex, саме ці компанії є надавачами послуг в мережі.

До списку найбільших компаній за виручкою також потрапило ТОВ "МУЛЬТІПЛЕКС-ЧЕРКАСИ" (54,9 млн грн). Підприємство має подібну назву до вищезазначеної мережі кінотеатрів, однак відрізняється складом учасників, серед яких ексдепутати Черкаської міської ради Костянтин Чернецький та Микола Мирза. Адреса реєстрації компанії співпадає з адресою одного з кінотеатрів Multiplex у Черкасах.

На другому місці серед мереж за виручкою – "Планета кіно", 979 млн грн. Згідно аналітиці YouControl, третю, п’яту та 12 сходинку у переліку найбільших за виручкою зайняли ТОВ "Тріумф Медіа Груп", ТОВ "Блокбастер Кіно" та ТОВ "Нова Кіностолиця", їхня сукупна виручка за 2025 рік склала 979 млн грн. Зазначені юрособи входять до складу корпоративної групи "Молочний альянс". Згідно з "Угодою з користувачем" з офіційного сайту мережі кінотеатрів "Планета кіно", саме ці компанії надають послуги з демонстрації кінофільмів.

До списку найбільших кінотеатрів за виручкою також потрапили компанії, що входять до "Групи родини Соколових": ТОВ "Світ Сінема" (156,8 млн грн) та ТОВ "Піраміда Трейд" (36 млн грн), а ТОВ "Конкорд Кіно" (81,4 млн грн) має відношення до вищезгаданої корпоративної групи. Учасниками перших двох підприємств є Андрій, Ірина та Олександр Соколови. ТОВ "Конкорд Кіно" належить Тетяні Вергелес. За даними "Положення оферти мережі кінотеатрів Wizoria", надавачем послуг в цій мережі, зокрема є ТОВ "Піраміда Трейд".

До переліку найбільших кінотеатрів за обсягом виручки також увійшли такі оператори демонстрації кінофільмів: Miromax (ТОВ "Сінема Девелопмент") – 73,8 млн грн виручки, "Оскар" (ТОВ "Планета Кіно") – 60,8 млн грн, "Жовтень" (ТОВ "Кіноман", входить до складу "Групи родини Трофименко") – 51,3 млн грн, "Лінія кіно" (ТОВ "Кінолайн") – 43,7 млн грн.

"Люм’єр" (ТОВ "Будмакс") – 47,8 млн грн та MovieLumiereLand (ТОВ "Кінопарк Велес") – 58 млн грн.

Більш детально у дослідженні.

 

14:24 30.04.2026
Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

