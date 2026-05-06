В Україні вийшов серіал про операторів дронів, які воюють на Донбасі

На YouTube-каналі Державна прикордонна служба України 5 травня відбулася прем’єра документального серіалу “Кілзона” про роботу українських операторів FPV-дронів на фронті. Головним героєм серіалу став військовий журналіст Олександр Єрмаков, який після кількох років роботи з камерою на передовій вирішив перейти до бойового підрозділу безпілотних систем “Фенікс” і стати пілотом FPV-дронів, повідомляє пресслужба.

“Я перестав відчувати себе ефективним. Я зрозумів, що хочу приносити більше користі, бо людина з камерою не має такого впливу на поле бою, як людина з пультом у руках”, – пояснив Єрмаков у серіалі.

Автори проєкту отримали доступ до роботи підрозділу “Фенікс”, який входить до числа найефективніших груп безпілотних систем у складі Сил оборони України.

У п’яти серіях показані бойові виїзди операторів дронів, підготовка новобранців, робота екіпажів на передовій, а також побут військових поза бойовими позиціями.

“Ми хотіли показати не лише війну, а й людей, які проходять цей шлях: їхню мотивацію, сумніви, зміни в житті та те, як це переживають їхні родини”, – розповів військовий журналіст Левко Стек, який працював над серіалом.

У серіалі також показані кадри російських обстрілів, робота FPV-дронів під час бойових завдань та підготовка операторів безпілотників. Нові серії “Кілзони” публікуватимуть щовівторка о 18:00 на YouTube-каналі ДПСУ.