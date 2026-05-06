Історичну драму “Санаторій Горького. Поєдинок” презентували на фестивалі OFF CAMERA у Польщі

Міжнародну історичну драму “Санаторій Горького. Поєдинок” (Gorky Resort) режисера Лукаш Палковський представили в основному конкурсі Polish Feature Film Competition фестивалю OFF CAMERA International Festival of Independent Cinema у Кракові, повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

“Напередодні великого державного пітчингу “1000 годин контенту” ми раді оголосити, що вже цього року представимо глядачам фільм із великим бюджетом, важливою темою та інтернаціональним акторським складом. Для нас цей проєкт — одночасно виклик і доказ того, що, попри війну, ми можемо залишатися частиною великого — і, без перебільшення, священного — процесу створення кіно”, — цитує пресслужба продюсера проєкту Сергій Лавренюк.

Стрічка є копродукцією України, Польщі та Ірландії й заснована на реальних подіях після радянського вторгнення до Польщі у 1939 році. У центрі сюжету — психологічне протистояння польського офіцера та агента НКВД, яке перетворюється на історію про людську гідність, вибір і боротьбу за свободу.

У фільмі зіграли Якуб Гершал, Ейдан Ґіллен, Пол Фріман, Богуслав Лінда, Антоні Павліцкі, а також українські актори Віктор Жданов, Григорій Горобчук, Дарʼя Полуніна та Артем Мануйлов.

Українським партнером проєкту виступила компанія Solar Media Entertainment, польським виробником — Bow and Axe Entertainment. Продюсером із польського боку став Марек Нововейскі. Раніше стрічку вже представили на Dublin International Film Festival. Українська прем’єра фільму запланована на осінь 2026 року.

Державне агентство України з питань кіно у 2024 році підтримало міжнародний кінопроєкт “Санаторій Горького” у категорії міноритарної копродукції. Стрічка присвячена темі Катинської трагедії та радянських злочинів проти польського народу.