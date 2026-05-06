“Вітер із Марса”: Ліна Костенко презентувала першу за тривалий час нову поетичну збірку

Українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала нову поетичну збірку “Вітер із Марса”, що вийшла у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га, повідомляє “Читомо”.

“Коли мої вірші читають в окопах — готова ради цього жити”, — сказала Костенко під час презентації книги.

До збірки увійшли тексти, написані протягом понад трьох десятиліть — від циклу “Коротко — як діагноз” 1993 року до нових поезій, датованих 2026 роком. Частина творів уже знайома читачам, частину опублікували вперше.

У поезіях авторка порушує теми війни, трансформації українського суспільства, ролі військових, а також розмірковує над сучасними викликами, зокрема розвитком штучного інтелекту.

Презентація відбулася 5 травня у закритому форматі. Модератором заходу став директор видавництва Іван Малкович. Серед гостей була донька письменниці Оксана Пахльовська — професорка Римського університету “Ла Сап’єнца”.

За інформацією видання, збірка вже стала бестселером: перший наклад у 10 тис. примірників повністю розкупили за передзамовленням ще до старту продажів. У видавництві готують додатковий тираж у 8 тис. примірників.

Під час презентації Костенко також звернулася до письменників-військових, яких запросила на подію, зазначивши, що вони нині “по-справжньому вчаться жити”.

Роман Записки українського самашедшого авторства Ліна Костенко раніше вийшов накладом близько 234 тис. примірників, а збірка Ліна Костенко: Триста поезій - понад 300 тис. примірників.

Як повідомлялося, у квітні відкрили виставковий проєкт “Чорнобиль: врятовані скарби Полісся | Ліна Костенко в чорнобильських експедиціях”, присвячений 40-м роковинам аварії на ЧАЕС. Експозиція об’єднала автентичні артефакти з Полісся, архівні матеріали та фотографії з експедицій за участі Ліна Костенко, яка роками документувала культурну спадщину Чорнобильської зони. Крім того, 19 березня Ліна Костенко відсвяткувала 96-річчя. До дня народження видавництво А-ба-ба-га-ла-ма-га анонсувало вихід нової поетичної збірки письменниці “Вітер з Марса”.