Інтерфакс-Україна
Культура
17:25 06.05.2026

На ВДНГ презентували дослідження про радянську спадщину та запропонували демонтаж частини символіки

Фото: пресслужба ВДНГ

На території ВДНГ можуть створити простір для осмислення радянської спадщини, а найбільші радянські символи – демонтувати, йдеться у дослідженні “(Не) виставка”, презентованому в Експоцентрі, повідомляє пресслужба ВДНГ.

“Комуністичні символи в просторі Експоцентру не варто залишати без реакції. Дослідники рекомендують поєднувати девізуалізацію з демонтажем: менш помітні елементи – закривати без пошкодження оздоблення, а найбільші й найвиразніші символи – демонтувати”, – зазначається в матеріалах дослідження.

Проєкт “(Не) виставка” готували понад рік. Дослідники проаналізували історію створення та функціонування комплексу, його архітектурні особливості, роль ВДНГ як інструменту радянської пропаганди, а також сучасний стан Експоцентру.

Авторами дослідження стали кураторки платформи культури пам’яті “Минуле / Майбутнє / Мистецтво” Оксана Довгополова та Катерина Семенюк, дослідники Центру прав людини та меморіалізації війни Київська школа економіки Антон Дробович і Вікторія Мізерна, фотограф і дизайнер Дмитро Пруткін, а також запрошені експерти.

Серед ключових висновків дослідників – твердження, що київська ВДНГ не була прямою копією московського комплексу, а створювалася українськими архітекторами та митцями, через що зберегла “людяніший масштаб” і власну архітектурну специфіку.

Крім того, автори дослідження вважають, що назва “ВДНГ” уже втратила первісний зміст і не відповідає сучасним функціям комплексу, тому його перейменування може стати “логічним кроком”.

Також дослідники запропонували створити на території Експоцентру “парк комуністичного періоду” та простір для дослідження українського монументального мистецтва радянської доби.

Генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін заявив, що дослідження стало першим етапом переосмислення радянського минулого комплексу.

“Якщо першу фазу проєкту – власне дослідження – ВДНГ профінансував самостійно, то бюджет на розробку концепції ми сподіваємося залучити через грантове фінансування”, – цитує Мушкіна пресслужба.

За його словами, наступним етапом стане створення концепції музейного простору, присвяченого меморіалізації радянської спадщини на території Експоцентру.

“Обізнаність – це запобіжник повторенню історії колонізації нашої держави в майбутньому”, – наголосив Мушкін.

ВДНГ (Національний комплекс “Експоцентр України”) відкрили у 1958 році як “Виставку досягнень народного господарства УРСР”. Комплекс створювали як частину радянської системи виставкових центрів для демонстрації економічних і пропагандистських досягнень СРСР. Нині територія ВДНГ функціонує як громадський, культурний та виставковий простір.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні активізувалися процеси декомунізації та переосмислення радянської культурної спадщини. У межах цих процесів в Україні демонтують радянські пам’ятники, змінюють назви топонімів і переглядають підходи до збереження архітектурних об’єктів радянського періоду.

Як повідомлялося, четвертий фестиваль "Книжкова країна", який відбувся 23-26 квітня на ВДНГ, зібрав 71 465 відвідувачів та підтвердив статус одного з найбільших книжкових фестивалів України, попри складні погодні умови.

