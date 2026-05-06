Інтерфакс-Україна
Культура
17:16 06.05.2026

“Культурні сили” до Дня піхоти презентували музичний альбом “Стоїть піхота 2.0”

Платформа Культурні сили у партнерстві з Work.ua до Дня піхоти презентувала новий музичний альбом “Стоїть піхота 2.0”, присвячений піхотинцям Збройних сил України, повідомляють Культурні сили.

“Україна стоїть, бо стоїть піхота” – саме це гасло стало основою кожної композиції альбому, до якого увійшли 10 реп-треків, створених військовими, ветеранами та цивільними артистами.

“Нам вдалося створити альбом, у якому звучать голоси військових – і зірок реп-сцени, і звичайних солдатів. Це також про ветеранів із пораненнями: вони не можуть фізично повернутися на фронт, але продовжують боротьбу через мистецтво. Це сильна збірка – музично, поетично й емоційно”, – зазначив реп-виконавець, військовослужбовець і учасник Культурних сил Ян Шипула.

У композиціях альбому порушуються теми героїзму української піхоти, складності служби та психологічного навантаження, яке переживають військові. До запису збірки долучилися представники української реп-сцени, зокрема Фагот, Міша Правильний, Гаррі Шульц, PHANTOM та інші артисти.

До альбому увійшли такі композиції: “Посадка”, “Піхотинці”, “Соловей”, “Воїн Сухопутних військ”, “Песиголовці”, “Спасти і вижити”, “Реабілітація”, “Щастя”, “Піхота” та “Стежка додому”. Альбом “Стоїть піхота 2.0” доступний на стримінгових платформах та YouTube-каналі Cultural Forces Music.

Культурні сили об’єднують військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків і волонтерів. Платформа реалізує проєкти “Культурний десант”, “Книга на фронт”, “Фронтова Студія”, “Оркестр 59”, “РадіоПіхота” та інші. У 2025 році Культурні сили випустили 49 пісень, створених військовослужбовцями, а кампанія “Україна стоїть, бо стоїть піхота” отримала нагороду Effie Awards.

