У "Київській картинній галереї" покажуть масштабний проєкт про Іллю Рєпіна та українську ідентичність

Національний музей Національний музей "Київська картинна галерея" 13 травня відкриє масштабну міжмузейну виставку "Ілля Рєпін. Реаліст і мрійник", присвячену художнику, чия творчість вплинула на формування української модерної ідентичності, повідомляє пресслужба.

"Ми запрошуємо пильніше придивитися до творчості одного з найуспішніших художників Російської імперії, який народився в Україні й зберігав тісний зв’язок із батьківщиною, та поміркувати над тим що ж переважило у житті й творчості художника − Петербург чи Чугуїв, імперська кар’єра чи українське ядро, реалії буття чи українські мрії", — зазначають куратори виставки.

Як повідомили організатори, в експозиції представлять живописні та графічні роботи Ілля Рєпін, а також історичні матеріали з колекцій Національний музею Тараса Шевченка та Національний художній музей України.

У музеї наголошують, що Рєпін був не лише одним із ключових представників реалізму та важливою фігурою імперської культурної сцени, а й художником, який відіграв помітну роль у формуванні українського козацького міфу та української культурної уяви загалом.

Зокрема, його ідентичність формувалася через глибоке занурення в українську історію та співпрацю з представниками української інтелектуальної еліти, серед яких Дмитро Яворницький, Василь Тарновський та Микола Костомаров.

В експозиції покажуть драматичну "Голгофу", експресивне полотно "Миколай Мирлікійський…", а також психологічний твір "Поприщин", створений за мотивами повісті Микола Гоголь. Окрему увагу приділять українській темі у творчості художника — подорожнім замальовкам 1880 року із селянськими хатами, козацькою атрибутикою та образами українського села.

Також у межах виставки представлять портрет Тарас Шевченко з колекції музею Шевченка та посмертний портрет Костомарова.

Організатори зазначають, що в умовах сучасної російської агресії роботи Рєпіна отримали нове прочитання. Зокрема, його знамениті "Запорожці…" сьогодні асоціюються із сучасним українським спротивом, а образи картини переосмислюють у сучасних фотографічних проєктах.

Виставку реалізують у співпраці з ГО Київська культурна ініціатива в межах програми MUSEUM FUTURES, яку впроваджують RIBBON International та Мистецький арсенал у співпраці з ГО Спільнота Мистецького арсеналу. Партнерами проєкту виступили Національний музей Тараса Шевченка, Національний художній музей України та Артфундація "Дукат".