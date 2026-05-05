17:27 05.05.2026

В Україні зростає кількість книжок, але зменшуються наклади — УІК

Кількість назв книжок на українському ринку зростає, водночас середні наклади зменшуються, свідчать результати дослідження книжкового ринку за 2025 рік, презентованого Українським інститутом книги 5 травня.

"Близько половини українських видавців демонструють зростання, тоді як галузь у цілому перебуває у стані стагнації", — зазначається у дослідженні.

За оцінками інституту, у 2025 році на ринку діяло близько 400 активних видавців, що на 40 більше, ніж роком раніше.

Сукупний дохід видавців у 2025 році зріс до 8,9 млрд грн проти 8,2 млрд грн у 2024 році, що становить номінальне зростання на 8,5%. Водночас з урахуванням річної інфляції на рівні 9,2% реальні доходи галузі фактично залишилися без змін.

Як зазначається, динаміка фінансових показників відповідає зростанню цін на книжки, подібна тенденція спостерігається і на інших ринках.

За даними Книжкової палати, у 2025 році в Україні було видано 15 069 назв книг і брошур загальним накладом понад 33 млн примірників, а також 1 156 образотворчих видань накладом майже 3,5 млн примірників.

Порівняно з 2024 роком кількість назв зросла на 4%, тоді як сукупний тираж зменшився на 1,75%, що свідчить про стагнацію книгодруку.

Водночас у порівнянні з 2022 роком, коли ринок зазнав різкого падіння через повномасштабну війну, галузь демонструє поступове відновлення, однак ще не досягла доковідних показників.

У Український інститут книги зазначають, що державна підтримка вже має позитивний вплив на ринок, зокрема через звільнення книжок від ПДВ, обмеження імпорту, а також програми «єКнига», «Національний кешбек» та інші ініціативи.

Серед додаткових кроків, які можуть стимулювати розвиток галузі, експерти називають розширення державних закупівель книжок для бібліотек, запуск субсидій для книгарень, розширення програми «єКнига» та збільшення кешбеку на книжкову продукцію.

Дослідження книжкового ринку за 2025 рік підготовлене фахівцями Українського інституту книги на основі фінансової та видавничої звітності, а також аналітичних матеріалів галузі.

 

